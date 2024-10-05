Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Deretan Potret Cantik Marciana Rathna, Istri Pemain Timnas Eliano Reijnders

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 05 Oktober 2024 |18:19 WIB
Deretan Potret Cantik Marciana Rathna, Istri Pemain Timnas Eliano Reijnders
Eliano Reijnders dan Marciana Rathna. (Foto; Instagram)
A
A
A

ELIANO Reijnders memang menjadi sorotan setelah resmi bergabung dengan Timnas Indonesia. Tidak hanya parasnya yang tampan, tapi kehidupan pribadinya dengan sang istri, Marciana Rathna juga bikin pecinta sepak bola penasaran.

Ya, Eliano sudah menikah dengan seorang atlet combat bernama Marciana Rathna. Dari pernikahannya itu, mereka sudah dikaruniai satu orang anak.

Banyak penggemarnya pun yang penasaran dengan sosok Marciana. Pasalnya wanita tersebut berhasil meluluhkan hati Eliano Reijnders. Berikut potret cantik Marciana Rathna, seperti dilansir dari Instagram @marcianarathna.

Seorang atlet combat
Marciana Rathna
Marciana merupakan seorang atlet combat asal Belanda yang cukup berprestasi. Ia banyak mengikuti berbagai kompetisi nasional dan juga internasional. Selama bertanding, ia sudah banyak meraih penghargaan dan medali.

Tampil anggun
Marciana Rathna
Di balik sosoknya yang garang saat bertanding, ternyata Marciana ini begitu feminin dalam berpakaian. Seperti di foto ini dia tampil cantik dalam balutan dress ketat warna hitam Ia menambahkan sling bag hitam dan kacamata yang disematkan di kepalanya.

Gayanya stylish
Marciana Rathna
Marciana sendiri selalu tampil stylish dalam berbagai kesempatan. Salah satunya adalah foto dia memakai outfit all black.

Ibu satu anak ini memakai crop top dipadukan dengan wide pants leather dan shoulder bag. Rambutnya ditata ponytail dan dia memakai makeup natural.

 

Halaman:
1 2
      
