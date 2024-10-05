Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Cara Paling Ampuh Hilangkan Panas Akibat kena Cabai

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 05 Oktober 2024 |16:46 WIB
5 Cara Paling Ampuh Hilangkan Panas Akibat kena Cabai
Cara Mengatasi Pedas Cabai. (Foto: Freepik)
A
A
A

KASUS seorang santri di salah satu Pondok Pesantren di Aceh menjadi perbincangab usai disiram air cabai oleh istri pimpinan Ponpes. Aksi tersebut viral dan membuat geram para netizen.

Terlepas dari kasus tersebut, cabai sendiri sering kali meninggalkan rasa panas terbakar pada tangan saat mengolahnya. Rasa panas tersebut tentu akan mengganggu aktivitas Anda sehari-hari.

Tak perlu khawatir, ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk menghilangkan rasa panas terbakar akibat memegang cabai. Bagaimana cara ampuhnya? Berikut tips mudah melansir dari The Kitchn.

Menggunakan Minyak
Pertama menggunakan minyak. Cara ini juga dipercaya bisa menghilangkan rasa pedas terbakar pada tubuh bila terkena cabai. Minyak membantu melarutkan cabai yang pedas. 

Beberapa orang bahkan mengklaim bahwa menggosok tangan dengan sedikit minyak sayur atau minyak zaitun sebelum memotong cabai akan melapisinya dengan cukup baik untuk mencegah rasa perih.

Sabun Cuci Piring
Selanjutnya menggunakan sabun cuci piring. Mencuci tangan atau bagian tubuh dengan sabun cuci piring diyakini bisa menghilangkan rasa pedas dari cabai.

Banyak sabun cuci piring yang dapat melarutkan minyak dan lebih efektif daripada sabun cuci tangan biasa. Gunakan sabun ini untuk mencuci tangan setelah memotong cabai.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/11/612/2952831/7-tips-menanam-cabai-di-rumah-solusi-darurat-ketika-ingin-mi-instan-pedas-7fmtGP7Snh.jpg
7 Tips Menanam Cabai di Rumah, Solusi Darurat ketika Ingin Mi Instan Pedas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/02/11/481/2360735/tidak-disangka-cabai-miliki-kandungan-vitamin-c-lebih-banyak-dari-jeruk-CjMCmcK7n4.jpg
Tidak Disangka, Cabai Miliki Kandungan Vitamin C Lebih Banyak dari Jeruk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/02/01/481/2354588/jangan-takut-makan-cabai-rawit-6-manfaat-kesehatan-ini-bisa-didapat-sq19I94ovJ.jpg
Jangan Takut Makan Cabai Rawit, 6 Manfaat Kesehatan Ini Bisa Didapat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/12/18/481/2143552/sering-makan-cabai-bisa-turunkan-sakit-jantung-nbvWHSce8x.jpg
Sering Makan Cabai Bisa Turunkan Sakit Jantung?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/09/03/481/1945181/5-manfaat-mengonsumsi-cabai-untuk-kesehatan-gNJTdxNAPv.jpeg
5 Manfaat Mengonsumsi Cabai untuk Kesehatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/06/19/481/1911448/makan-cabai-bisa-bantu-turun-berat-badan-lho-awas-jangan-kebanyakan-brYjaC6iC6.jpg
Makan Cabai Bisa Bantu Turun Berat Badan Lho, Awas Jangan Kebanyakan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement