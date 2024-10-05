5 Cara Paling Ampuh Hilangkan Panas Akibat kena Cabai

KASUS seorang santri di salah satu Pondok Pesantren di Aceh menjadi perbincangab usai disiram air cabai oleh istri pimpinan Ponpes. Aksi tersebut viral dan membuat geram para netizen.

Terlepas dari kasus tersebut, cabai sendiri sering kali meninggalkan rasa panas terbakar pada tangan saat mengolahnya. Rasa panas tersebut tentu akan mengganggu aktivitas Anda sehari-hari.

Tak perlu khawatir, ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk menghilangkan rasa panas terbakar akibat memegang cabai. Bagaimana cara ampuhnya? Berikut tips mudah melansir dari The Kitchn.

Menggunakan Minyak

Pertama menggunakan minyak. Cara ini juga dipercaya bisa menghilangkan rasa pedas terbakar pada tubuh bila terkena cabai. Minyak membantu melarutkan cabai yang pedas.

Beberapa orang bahkan mengklaim bahwa menggosok tangan dengan sedikit minyak sayur atau minyak zaitun sebelum memotong cabai akan melapisinya dengan cukup baik untuk mencegah rasa perih.

Sabun Cuci Piring

Selanjutnya menggunakan sabun cuci piring. Mencuci tangan atau bagian tubuh dengan sabun cuci piring diyakini bisa menghilangkan rasa pedas dari cabai.

Banyak sabun cuci piring yang dapat melarutkan minyak dan lebih efektif daripada sabun cuci tangan biasa. Gunakan sabun ini untuk mencuci tangan setelah memotong cabai.