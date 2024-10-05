Nagita Slavina dan Ayana Moon Foto Bareng 2NE1, Posisinya Jadi Sorotan

SETELAH 8 tahun hiatus, Girl group 2NE1 kedua menggelar konser reuni mereka bertajuk Welcome Back. Korea Selatan menjadi lokasi pembuka momen reuni CL, Sandara, Park Bom hingga Minzy bersama BLACKJACK (sebutan penggemar 2NE1) untuk bernostalgia bersama mereka.

Konser Asia Tour Welcome Back ini di mulai di Seoul, Korea Selatan, kemarin. Sebagai penggemar, Nagita Slavina pun nampak menonton konser 2NE1. Tak sendiri, istri Raffi Ahmad itu terlihat bersama Wanda Hara dan juga selebgram asal Korea Selatan, Ayana Jihye Moon.

Bukan hanya nonton konser, ketiganya juga berkesempatan untuk foto bersama dengan CL, Sandara, Park Bom dan Minzy usai konser tersebut digelar. Foto kebersamaan mereka pun diunggah Ayana di akun Instagram @xolovelyayana.

Momen foto mereka itu pun jadi sorotan netizen. Mereka mengkritik posisi untuk berfoto dimana member 2NE1 yang tidak berada di bagian tengah.

CL tampak berada di posisi ujung kiri, di sebelahnya ada wanita asal Indonesia lainnya. Sementara Park Bom berada di tengah, diapit Wanda Hara dan Nagita Slavina. Di sebelah Nagita ada Ayana. Lalu Minzy dan Sandara berada di ujung kanan, menutup barisan setelah Ayana.

Beberapa netizen merasa heran karena seharusnya seluruh member 2NE1 berada di tengah karena menjadi idola yang dimintai untuk berfoto bersama. Yang terjadi justru sebaliknya, hanya satu member yang berada di tengah sementara yang lainnya berada di ujung kiri dan kanan.

"Ko bisa artisnya bukan ditengah," tulis @da**

"Disini bintangnya siapa sebenernya," tulis @yun***

"Yang diajakin foto siapa sih sebenernya," tulis @ao**