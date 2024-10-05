Kenapa TNI Harus Botak atau Cepak, Ini Jawabannya

KENAPA TNI harus botak atau cepak, ini jawabannya yang jarang diketahui oleh masyarakat umum. Biasanya melihat TNI itu tidak memiliki rambut yang panjang bahkan mereka memiliki di cepak atau botak.

Lantas kenapa TNI harus botak atau cepak? Ini jawabannya yakni memang sudah standar operasional yang diterapkan oleh dunia. Hal ini sudah terjadi saat Perang Dunia Pertama. Berikut alasannya kenapa tentara harus botak:

1. Mudah Menjalankan Tugas

Dalam hal itu, tentara harus botak atau cepak agar mudah melaksanakan tugasnya. Salah satunya bisa mudah mengenakan masker gas, yang akan melindungi prajurit dari ancaman gas udara berbahaya.

2. Mengurangi Terjangkit Kutu

Lalu mengurangi risiko masalah kesehatan, seperti kutu rambut, serta bisa membuat lawan sulit untuk mencengkeram prajurit berambut panjang.

Selain itu, rambut tentara yang cepak, relatif mudah dirawat saat keadaan perang. Lalu rambut pendek bisa kering dalam waktu singkat, sehingga para prajurit akan lebih mudah bersiap-siap ke medan perang.

Terlebih saat mereka mesti masuk ke sungai atau dalam keadaan musim hujan, para prajurit yang harus menjaga diri, tak akan terlalu fokus untuk mengurusi rambut mereka.

3. Agar Tidak Ada Perbedaan

Hal ini tidak hanya meningkatkan penampilan profesional yang diharapkan tetapi juga menciptakan rasa keseragaman, kohesi, dan kesetaraan, dengan semua orang memulai dengan cara yang sama.