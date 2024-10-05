Potret Maia Estianty Ikut Rayakan HUT ke-79 TNI di Monas

MUSISI Maia Estianty terlihat ikut hadir menjadi salah satu tamu undangan dalam rangkaian HUT ke-79 TNI, yang digelar di Lapangan Silang Monumen Nasional (Monas).

Dalam tayangan live YouTube Puspen TNI, Maia Estianty duduk di tenda kehormatan ditemani oleh sang suami Irwan Mussry. Terlihat Maia Estianty tampil cantik dan anggun dalam balutan kebaya berwarna cokelat dan rambut yang disanggul.

Sementara Irwan Mussry tampak gagah dan rapih memakai setelah jas berwarna hitam dan kemeja berwarna putih. Sadar wajahnya terlihat di video tron, ibu tiga anak itu melempar senyum ke arah depan.

Adapun Puncak rangkaian HUT ke-79 TNI dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo beserta Ibu Riana Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin serta pejabat-pejabat negara Indonesia.