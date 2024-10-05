Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Cara Mendapatkan Roblox Makeup Look yang Tepat Khusus Pemula

MNC Portal , Jurnalis-Sabtu, 05 Oktober 2024 |14:10 WIB
Cara Mendapatkan Roblox Makeup Look yang Tepat Khusus Pemula
Cara Mendapatkan Roblox Makeup Look yang Tepat Khusus Pemula, (Foto: Soulyu)
A
A
A

Tertarik untuk mencoba tampilan makeup ala avatar Roblox? Tren makeup ini sedang populer di kalangan beauty enthusiasts di media sosial. Banyak beauty influencer yang mengikuti tren makeup Roblox ini.

 Buat kamu yang ingin mencoba Roblox Makeup Look, yuk beberapa tipsnya berikut!

1. Flawless Base

Mulailah dengan base makeup seperti foundation atau kamu juga bisa menggunakan Soulyu Skin Glow CC Cream untuk tampilan yang lebih soft dan flawless dan tidak terlalu tebal. Jangan lupa set dengan Soulyu         Ultra-Lightweight Translucent Loose Powder.

2. Brows

Alis pada Roblox makeup biasanya tergantung avatarnya. Ada avatar Roblox yang bold dan ada yang soft atau natural. Kamu bisa membentuk alis kamu dengan pensil alis atau brow pomade, buatlah garis yang rapi dan isi dengan warna coklat atau hitam pekat. Pastikan alis tampak simetris.

3. Many Colors of Eyeshadow

Warna eyeshadow untuk makeup Roblox ada berbagai macam yang bisa kamu pilih sesuai tampilan avatar yang ingin kamu ikuti. Ada yang menggunakan warna rose pink untuk makeup Roblox K-Pop dan lainnya. Aplikasikan secara tebal di kelopak mata, dan kamu bisa tambahkan sedikit glitter atau shimmer untuk efek eyeshadow lebih standout.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/611/3174057/soulyu-N4of_large.jpg
SOULYU X LEKA Beli Makeup, Ada Hadiah Spesial untuk Top Spender
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/611/3172113/soulyu-MdSX_large.jpg
Soulyu Ramaikan International Bazaar di Binus School Serpong: Murid dan Orangtua Antusias
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/611/3146082/one_pot_look_cara_tampil_on_point_dalam_3_menit_dengan_soulyu_chewy_butter_pot-YDKv_large.jpg
One Pot Look, Cara Tampil On Point dalam 3 Menit dengan Soulyu Chewy Butter Pot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/611/3144773/ceo_soulyu_beauty_valencia_tanoesoedibjo_hadir_di_store_beauty_haul_mall_kelapa_gading-m7IQ_large.jpg
CEO Soulyu Beauty, Valencia Tanoesoedibjo Hadir di Store Beauty Haul Mall Kelapa Gading
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/611/3142798/soulyu_chewy_butter_pot_rahasia_glowing_generasi_multitasking_tanpa_ribet-Tu98_large.jpg
Soulyu Chewy Butter Pot, Rahasia Glowing Generasi Multitasking Tanpa Ribet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/611/3134986/gunakan_chewy_blush_pertama_kali_ikuti_tips_mudah_ini-gGzD_large.jpg
Gunakan Chewy Blush Pertama Kali? Ikuti Tips Mudah Ini!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement