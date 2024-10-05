Cara Mendapatkan Roblox Makeup Look yang Tepat Khusus Pemula

Cara Mendapatkan Roblox Makeup Look yang Tepat Khusus Pemula, (Foto: Soulyu)

Tertarik untuk mencoba tampilan makeup ala avatar Roblox? Tren makeup ini sedang populer di kalangan beauty enthusiasts di media sosial. Banyak beauty influencer yang mengikuti tren makeup Roblox ini.

Buat kamu yang ingin mencoba Roblox Makeup Look, yuk beberapa tipsnya berikut!

1. Flawless Base

Mulailah dengan base makeup seperti foundation atau kamu juga bisa menggunakan Soulyu Skin Glow CC Cream untuk tampilan yang lebih soft dan flawless dan tidak terlalu tebal. Jangan lupa set dengan Soulyu Ultra-Lightweight Translucent Loose Powder.

2. Brows

Alis pada Roblox makeup biasanya tergantung avatarnya. Ada avatar Roblox yang bold dan ada yang soft atau natural. Kamu bisa membentuk alis kamu dengan pensil alis atau brow pomade, buatlah garis yang rapi dan isi dengan warna coklat atau hitam pekat. Pastikan alis tampak simetris.

3. Many Colors of Eyeshadow

Warna eyeshadow untuk makeup Roblox ada berbagai macam yang bisa kamu pilih sesuai tampilan avatar yang ingin kamu ikuti. Ada yang menggunakan warna rose pink untuk makeup Roblox K-Pop dan lainnya. Aplikasikan secara tebal di kelopak mata, dan kamu bisa tambahkan sedikit glitter atau shimmer untuk efek eyeshadow lebih standout.