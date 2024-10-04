2 Zodiak Ini Memperlakukan Kekasihnya bak Keluarga

SEBAGIAN orang hadir dengan sifat suka memberikan perhatian penuh kepada kekasih mereka, serupa dengan kasih sayang yang mereka berikan kepada anggota keluarga.

Ini sedikit banyak karena mereka adalah tipe orang memiliki jiwa yang hangat dan cenderung sangat emosional. Nah, dari kacamata astrologi, karakter seperti ini ada di beberapa zodiak tertentu. Dilansir dari Knowing Insiders, Sabtu (5/10/2024) ini zodiak yang paling dikenal karena merawat pasangan mereka dengan penuh perhatian dan cinta tulus seperti keluarga.

1. Libra: Dalam hubungan asmarra, mereka sangat berkomitmen kepada pasangan mereka. Libra selalu siap mendengarkan, memberikan nasihat bijak, dan mendukung pasangannya, terutama saat mereka menghadapi kesulitan.

Tidak peduli seberapa berat masalah yang dihadapi, Libra tidak pernah menghakimi kekasihnya. Mereka memperlakukan pasangan mereka dengan cinta dan perhatian yang sama seperti anggota keluarga, bahkan rela melakukan apa pun demi kebahagiaan pasangan mereka.

2. Pisces: Disebut punya kemampuan alami mereka untuk berbelas kasih dan mencintai. Mereka cenderung hidup dalam dunia kecil mereka bersama pasangannya, penuh asa romantis.

Pisces selalu siap memberikan dukungan emosional dan mendengarkan pasangan mereka. Tipe pasangan yang memperlakukan pasangannya seperti anggota keluarga yang dicintai, dengan perhatian yang penuh kelembutan, mirip dengan perawatan yang diberikan orang tua kepada anak-anak mereka.

(Rizky Pradita Ananda)