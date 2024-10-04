5 Tanda Menjalin Hubungan Asmara dengan Pasangan yang Belum Dewasa

MENJALIN hubungan asmara dengan seseorang yang belum matang dapat berdampak negatif pada kesehatan mental.

Mengapa demikian? Karena pasangan yang belum dewasa, tidak bertanggung jawab dan tidak mampu menghadapi pasang surut kehidupan sering kali menimbulkan masalah yang tidak perlu.

Selain itu, mereka juga memiliki harapan yang tidak realistis dari pasangannya. Menjalin hubungan asmara dengan pasangan yang belum dewasa, bikin kita sulit mengharapkan hubungan yang mulus. Maka dari itu, penting untuk tahu beberapa tanda bahwa pasangan Anda belum dewasa, simak uraiannya sebagaimana dilansir dari Times of India, Sabtu (4/10/2024) beberapa tanda bahwa pasangan Anda belum dewasa.

1. Gagal melihat masalah pasangannya: Pasangan yang belum matang sering kali gagal melihat dan memahami masalah Anda, serta bereaksi dengan cara yang tidak masuk akal.

2. Bertindak Tanpa Berpikir:Bertindak impulsif adalah hal yang normal sesekali. Namun, jika pasangan terus-menerus bertindak tanpa mempertimbangkan konsekuensi, itu menunjukkan bahwa mereka adalah pembuat keputusan yang buruk dan belum dewasa. Keputusan yang diambil tanpa pemikiran matang dapat menyebabkan penyesalan seumur hidup.