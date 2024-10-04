Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Tanda Menjalin Hubungan Asmara dengan Pasangan yang Belum Dewasa

Rami Arum Dinasti , Jurnalis-Sabtu, 05 Oktober 2024 |20:00 WIB
5 Tanda Menjalin Hubungan Asmara dengan Pasangan yang Belum Dewasa
5 Tanda Menjalin Hubungan Asmara dengan Pasangan yang Belum Dewasa (Foto: Freepik)
A
A
A

MENJALIN  hubungan asmara dengan seseorang yang belum matang dapat berdampak negatif pada kesehatan mental.

Mengapa demikian? Karena  pasangan yang belum dewasa, tidak bertanggung jawab dan tidak mampu menghadapi pasang surut kehidupan sering kali menimbulkan masalah yang tidak perlu.

Selain itu, mereka juga memiliki harapan yang tidak realistis dari pasangannya. Menjalin hubungan asmara dengan pasangan yang belum dewasa, bikin kita sulit mengharapkan hubungan yang mulus. Maka dari itu, penting untuk tahu beberapa tanda bahwa pasangan Anda belum dewasa, simak uraiannya sebagaimana dilansir dari Times of India, Sabtu (4/10/2024) beberapa tanda bahwa pasangan Anda belum dewasa.

1. Gagal melihat masalah pasangannya: Pasangan yang belum matang sering kali gagal melihat dan memahami masalah Anda, serta bereaksi dengan cara yang tidak masuk akal.

2. Bertindak Tanpa Berpikir:Bertindak impulsif adalah hal yang normal sesekali. Namun, jika pasangan terus-menerus bertindak tanpa mempertimbangkan konsekuensi, itu menunjukkan bahwa mereka adalah pembuat keputusan yang buruk dan belum dewasa. Keputusan yang diambil tanpa pemikiran matang dapat menyebabkan penyesalan seumur hidup.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/612/3168095//suami_istri-26XR_large.jpg
5 Cara Bikin Suami Betah di Rumah, Istri Wajib Coba!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/612/3146188//wanita_ini_syok_tahu_pacarnya_ternyata_stalker-neSs_large.jpg
Wanita Ini Syok Tahu Pacarnya Ternyata Stalker, Intip Foto-fotonya Sebelum Mereka Bertemu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/04/18/3128290//ilustrasi-l97c_large.jpeg
AS Larang Personel Diplomatik di China Berhubungan Asmara dengan Warga Lokal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/04/612/3110678//vera_dijkmans-TNL3_large.png
Model Cantik Ini Mengaku Jadi Incaran Ribuan Pria, Caranya Berburu Cinta Tuai Kritik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/15/340/3086282//gantung_diri-WsQi_large.jpg
Diduga Gegara Asmara, Pegawai Farmasi Rumah Sakit Tewas Gantung Diri
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement