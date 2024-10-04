4 Zodiak Paling Malas, Siapa Nomor 1?

DALAM astrologi, terdapat beberapa tanda zodiak yang cenderung menjalani hidup dengan ritme yang lebih lambat.

Saking lambatnya, di mata sebagian orang di sekelilingnya jadi dicap sebagai pemalas. Tipe orang yang tidak terburu-buru dalam menghadapi berbagai masalah, baik kecil maupun besar, dan harus menunggu giliran untuk mendapatkan bantuan.

Penasaran? Mengutip Knowing Insiders, Sabtu (5/10/2024) ini dia empat zodiak yang disebut sebagai zodiak paling malas.

1. Scorpio: Scorpio memiliki pemikiran yang matang dan selalu merencanakan masa depan mereka. Meski malas, lamban, dan suka bersenang-senang, begitu Scorpio menetapkan tujuan, mereka akan bekerja keras untuk mencapainya.

2. Aries: Para Aries sering mendapatkan bantuan dari orang-orang di sekitar mereka saat menghadapi masalah. Membuat orang sering salah paham, berpikir bahwa Aries terlalu banyak mendapatkan bantuan tanpa menunjukkan seberapa keras mereka berusaha. Namun, sebenarnya, Aries selalu bekerja keras meski tak sekeras yang lain.