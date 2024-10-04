Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

4 Zodiak Paling Beruntung di Bulan Oktober 2024

Rami Arum Dinasti , Jurnalis-Sabtu, 05 Oktober 2024 |12:00 WIB
4 Zodiak Paling Beruntung di Bulan Oktober 2024
4 Zodiak Paling Beruntung di Bulan Oktober 2024 (Foto: Freepik)
A
A
A

MENYAMBUT bulan baru, tak ada salahnya untuk mengecek keberuntungan atau hoki dari masing-masing tanda zodiak.

Dari kacamata astrologi, bulan Oktober membawa perubahan dan peluang menarik bagi empat zodiak tertentu. Empat zodiak ini, disebut mengalami momen keberuntungan yang berbeda-beda, baik dalam kehidupan pribadi, karier, mau pun kesehatan.

Ini dia empat zodiak paling beruntung di Oktober 2024, sebagaimana dilansir dari Knowing Insiders, Sabtu (5/10/2024)

1. Taurus: Bulan Oktober disebut menghadirkan rasa aman dan stabilitas bagi Taurus, yang memberikan kekuatan dalam pengambilan keputusan. Bulan ini juga menjadi waktu yang tepat untuk mengubah pola pikir negatif menjadi positif, dan menikmati momen kecil seperti pemandangan indah atau makanan lezat untuk membangkitkan semangat.

Ada kemungkinan Taurus menerima hadiah yang diinginkan atau memenangkan undian. Jangan lupa untuk menggunakan rezeki ini dengan bijak. Taurus yang lajang berpeluang bertemu dengan tipe idealnya. Bagi yang sudah memiliki pasangan, mungkin akan ada momen romantis yang mempererat hubungan.

2. Gemini:  Gemini akan merasa lebih terbuka untuk berkomunikasi dengan orang lain dan percaya diri dalam menyampaikan perasaan mereka. Ini adalah waktu di mana impian pribadi akan  semakin dekat dengan kenyataan, dan dengan usaha yang gigih, hasil yang lebih baik dari yang diharapkan akan tercapai. Bagi Gemini yang lajang, ini adalah waktu untuk bertemu orang baru.

Bagi yang sudah memiliki pasangan, cobalah untuk bersantai dan menjadi diri sendiri dalam hubungan, Di karir, Gemini memiliki kesempatan besar untuk mencapai kemajuan signifikan di tempat kerja jika tetap bersikap positif dan terbuka pada hal-hal baru.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/612/3162744//zodiak-RF3t_large.jpg
5 Zodiak yang Cocok Ikut Lomba 17-an, Enggak Ada Gemini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/612/3156281//stella_christie-OaRc_large.jpg
Profil dan Zodiak Wamen Stella Christie yang Kini Merangkap Jadi Komisaris PT Pertamina Hulu Energi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/612/3153827//4_zodiak_yang_terkenal_punya_iq_tinggi_menurut_astrologi_ada_gemini-bO7q_large.jpg
4 Zodiak yang Terkenal Punya IQ Tinggi Menurut Astrologi, Ada Gemini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/612/3152999//4_zodiak_paling_egois_hanya_pikirkan_diri_sendiri-5HSj_large.jpg
4 Zodiak Paling Egois Hanya Pikirkan Diri Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/612/3152720//pemilik_4_zodiak_ini_paling_misterius_buat_banyak_orang_penasaran-I1nl_large.jpg
Pemilik 4 Zodiak Ini Paling Misterius Buat Banyak Orang Penasaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/612/3152270//ramalan_zodiak_3_juli_2025_untuk_aries_cancer_dan_libra-vQN5_large.jpg
Ramalan Zodiak 3 Juli 2025 untuk Aries, Cancer dan Libra
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement