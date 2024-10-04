Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Apa Itu Konsep Lazy Parenting?

Resi Safitri , Jurnalis-Jum'at, 04 Oktober 2024 |23:00 WIB
Apa Itu Konsep Lazy Parenting?
Apa Itu Konsep Lazy Parenting (Foto: Freepik)
A
A
A

KONSEP lazy parenting belum lama ini wara-wiri di linimasa sosial media, contohnya TikTok. Salah seorang ibu dan konten kreator @Leahova, menyebut pola asuh dengan konsep ini  mendorong orang tua untuk berhenti melakukan terlalu banyak hal atau sesuatu untuk anak-anak mereka agar anak bisa lebih mandiri.

Dia berbagi bahwa meski mencintai sang anak, dia menyadari telah melakukan hal-hal berlebihan. Hal ini terbukti saat dirinya melihat orang tua lain yang anaknya bahkan lebih mandiri dalam melakukan beberapa hal seperti sudah bisa mengemas makan siang, dan menbuat sarapannya sendiri.

Video TikTok tersebut menimbulkan banyak perdebatan, apakah pendekatan ini baik bagi anak-anak atau tidak. Para ahli turut memberi pandangan tentang tren pengasuhan ini.

Pola Asuh Anak

Lazy parenting sendiri adalah konsep di mana orang tua membiarkan anak-anak mengurus tugas-tugasnya sendiri, dengan tujuan untuk membangun kemandirian, kepercayaan diri, dan tanggung jawab pada anak.

Dalam video TikTok yang sudah ditonton sebanyak 124 ribu kali itu, Leahova mendorong orang tua untuk lebih malas dan berhenti melakukan segalanya untuk anak-anak mereka. Sebagai ibu, ia sendiri membandingkan anaknya yang mandiri dengan anak temannya yang masih bergantung pada orang tua untuk hal-hal dasar seperti sarapan.

 

Halaman:
1 2 3
      
