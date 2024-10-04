Potret Asisten Nikita Mirzani Pakai Wig Kribo Kawal Pemeriksaan Vadel Badjideh

ASISTEN Nikita Mirzani, Mail Syahputra menarik perhatian awak media saat datang hadir ke Polres Metro Jakarta Selatan pada hari ini Jum'at (4/10/2024). Kehadiran Mail diketahui untuk mengawal pemeriksaan Vadel Badjideh terkait laporan Nikita Mirzani.



Tak sendiri, Mail tiba di Polres Jaksel bersama sahabat Nikita, dokter Oky Pratama. Mereka datang dengan kehebohan di depan pintu masuk.



"Jadi kami datang ke sini salah satu bentuk support kami ke Nikita atas laporannya, dan bentuk support ke Vadel untuk membuktikan omongannya sendiri," kata Oky Pratama kepada wartawan.

Foto: MPI/Ravie





Hadir untuk mengawal pemeriksaan, Mail tampil berbeda dengan menggunakan wig berukuran besar, rambut palsu model kribo warna hitam, sebagai cosplay gaya rambut Vadel. Tingkahnya ini pun mengundang tawa di ruang publik.

Foto: MPI/Ravie



"Kita akan support Vadel, semangat Vadel," seloroh Mail Syahputra.