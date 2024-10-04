Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kenapa Kucing Mengeong Terus Tengah Malam? Begini Penjelasan Ilmiahnya

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 04 Oktober 2024 |19:01 WIB
Kenapa Kucing Mengeong Terus Tengah Malam? Begini Penjelasan Ilmiahnya
Alasan Kucing Mengeong di Malam Hari. (Foto: Instagram)
A
A
A

KENAPA kucing mengeong terus di tengah malam? Kelakuan kucing ini tentu saja ada alasanya. Terlepas dari mitos mereka mengeong karena melihat mahluk halus, ada beberapa penjelasan kenapa anabul itu kerap mengeong di tengah malam.

Sebagai hewan yang paling dekat dengan manusia, kucing berusaha berbagi kebutuhan dan keluhannya dengan kita. Hal tersebut merupakan hal yang lumrah, dan sebagai manusia, khususnya pecinta kucing, sudah menjadi tugas kita untuk mencoba mencari tahu.

Meskipun tidak mungkin mengetahui secara pasti mengapa kucing mengejar kita, menurut temuan penelitian ada banyak alasan mengapa kucing melakukan hal tersebut. Berikut ini penjelasannya menurut berbagai sumber.

Kucing lapar
Salah satu alasan utama kucing mengeong dan menghampiri kita adalah karena mereka mengira sudah waktunya makan. Mereka biasanya meminta orang untuk memberi mereka makanan.

Kucing Merindukan Kita
Jika anda melihat kucing terutama kucing rumahan mendekati anda saat pulang ke rumah, itu tandanya ia hilang bersama kita dan akan bersedih bila kita tiada. Beberapa menderita kecemasan akan perpisahan.

Kucing ingin perhatian
Kucing mengejar kita karena ingin perhatian. Mungkin mereka takut akan sesuatu atau mengidap penyakit serius, dan ini mengubah perilaku mereka. Terkadang kucing yang kesusahan ingin lebih dekat dengan pemiliknya. Perhatikan tanda dan gejala lainnya, terutama jika kucing Anda tiba-tiba mengikuti Anda kemana pun.

Jika Anda mencurigai ada sesuatu yang salah, hubungi dokter Anda untuk mengetahui apakah ada masalah perilaku atau medis, karena mereka mungkin dapat membantu atau merujuk Anda ke spesialis.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/612/3166956/kucing-q6gS_large.jpg
Ini Jenis dan Harga Fantastis Kucing Uya Kuya yang Ikut Diambil Massa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/612/3161460/kucing-jynf_large.jpg
Hari Kucing Sedunia, Intip 5 Artis Pecinta Anabul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/612/3156050/kucing-0PTX_large.jpg
4 Cara Mengajarkan Kucing Buang Air di Pasir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/612/3077727/5_kucing_lucu_peliharaan_presiden_dunia_yang_tinggal_di_istana_nomor_1_tinggal_di_istana_merdeka-WFEP_large.jpg
5 Kucing Lucu Peliharaan Presiden Dunia yang Tinggal di Istana, Nomor 1 Tinggal di Istana Merdeka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/24/612/3025332/nagita_slavina-R0Kt_large.jpg
Cara Nagita Slavina Bonding dengan Kucing Peliharaan di Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/07/612/3018548/viral-potret-perjuangan-bapak-bapak-gotong-kucing-diinfus-di-atas-motor-ESQDTudaM8.jpg
Viral Potret Perjuangan Bapak-bapak Gotong Kucing Diinfus di Atas Motor
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement