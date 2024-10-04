Kenapa Kucing Mengeong Terus Tengah Malam? Begini Penjelasan Ilmiahnya

KENAPA kucing mengeong terus di tengah malam? Kelakuan kucing ini tentu saja ada alasanya. Terlepas dari mitos mereka mengeong karena melihat mahluk halus, ada beberapa penjelasan kenapa anabul itu kerap mengeong di tengah malam.

Sebagai hewan yang paling dekat dengan manusia, kucing berusaha berbagi kebutuhan dan keluhannya dengan kita. Hal tersebut merupakan hal yang lumrah, dan sebagai manusia, khususnya pecinta kucing, sudah menjadi tugas kita untuk mencoba mencari tahu.

Meskipun tidak mungkin mengetahui secara pasti mengapa kucing mengejar kita, menurut temuan penelitian ada banyak alasan mengapa kucing melakukan hal tersebut. Berikut ini penjelasannya menurut berbagai sumber.

Kucing lapar

Salah satu alasan utama kucing mengeong dan menghampiri kita adalah karena mereka mengira sudah waktunya makan. Mereka biasanya meminta orang untuk memberi mereka makanan.

Kucing Merindukan Kita

Jika anda melihat kucing terutama kucing rumahan mendekati anda saat pulang ke rumah, itu tandanya ia hilang bersama kita dan akan bersedih bila kita tiada. Beberapa menderita kecemasan akan perpisahan.

Kucing ingin perhatian

Kucing mengejar kita karena ingin perhatian. Mungkin mereka takut akan sesuatu atau mengidap penyakit serius, dan ini mengubah perilaku mereka. Terkadang kucing yang kesusahan ingin lebih dekat dengan pemiliknya. Perhatikan tanda dan gejala lainnya, terutama jika kucing Anda tiba-tiba mengikuti Anda kemana pun.

Jika Anda mencurigai ada sesuatu yang salah, hubungi dokter Anda untuk mengetahui apakah ada masalah perilaku atau medis, karena mereka mungkin dapat membantu atau merujuk Anda ke spesialis.