5 Tanda Pasangan sedang Berbohong, Jangan Mau Dikibuli!

KEJUJURAN dan kepercayaan merupakan pondasi dasar dan utama dalam hubungan pribadi, termasuk hubungan asmara.

Sayangnya, memang ada orang yang memiliki kebiasaan berbohong, ada juga orang yang berbohong untuk menyembunyikan hal-hal tertentu terkait diri mereka atau kehidupan mereka. Satu hal yang pasti, berbohong kepada pasangan dapat menimbulkan masalah yang lebih besar.

Supaya tak menjadi korban kebohongan dari pasangan sendiri, makanya penting untuk tahu apa saja sih tanda-tanda ketika pasanganmu sedang berbohong pada Anda. Intip uraian lima tandanya di bawah ini, sebagaimana dilansir dari Times of India, Jumat (04/10/2024)

1. Menghindari Kontak Mata: Orang yang berbohong akan menghindari kontak mata karena merasa tidak nyaman. Pasanganmu bisa saja melihat ke dinding atau lantai, atau hanya berpura-pura menonton tv, apa pun akan dilakukan asal mereka tidak melihat ke matamu. Dengan tidak melakukan kontak mata, mereka tidak mau Anda membaca bahasa tubuhnya.

2. Defensif: Ketika seseorang berbohong, biasanya akan menceritakan kisah fiktif yang tidak nyata. Jika kemudian ditanya, pasanganmu berubah menjadi marah bahkan membentak, besar kemungkinan mereka sedang berbohong.