Viral Suami Boyong Rombongan Musik Angklung dan Pedagang Kaki Lima Demi Surprise Ultah Istri

HARI ulang tahun adalah salah satu momen yang paling dinantikan oleh banyak orang. Selain menjadi tanda bertambahnya usia, hari ini juga kerap kali menjadi perayaan kebahagiaan yang ditandai dengan berbagai tradisi, mulai dari meniup lilin di atas kue ulang tahun, hingga mengadakan pesta meriah bersama keluarga dan teman-teman.

Setiap orang pasti merayakannya dengan cara yang berbeda-beda, namun tidak akan mudah terlupakan, Contohnya netizen satu ini, yang dirayakan maksimal oleh sang suami di hari ulang tahunnya.

Video viral sudah mendapat lebih dari 2 juta kali penayangan di TikTok yang diunggah oleh akun TikTok @btaaari itu memperlihatkan video ketika dirinya yang baru pulang kerja hendak memasuki rumahnya, ia dikejutkan dengan beberapa kejutan unik yang sudah dipersiapkan oleh sang suami.

Dalam video, terlihat sang netizen terkejut karena sang suami telah menyiapkan pesta ulang tahun yang begitu meriah. Ternyata, di dalam rumah sudah hadir berjejer banyak pedagang makanan kaki lima, seperti penjual bakso bakar dan penjual es doger cincau.

Selain beberapa gerobak dagangan, wanita tersebut juga disambut dengan meriah oleh rombongan musik tradisional yang memainkan alat musik sambil membawakan lagu "Selamat Ulang Tahun." Sang istri pun tak kuasa menahan tawa melihat usaha suaminya yang dengan penuh dedikasi menyiapkan kejutan itu.