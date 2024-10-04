Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Suami Boyong Rombongan Musik Angklung dan Pedagang Kaki Lima Demi Surprise Ultah Istri

Pradita Ananda , Jurnalis-Jum'at, 04 Oktober 2024 |18:30 WIB
Viral Suami Boyong Rombongan Musik Angklung dan Pedagang Kaki Lima Demi Surprise Ultah Istri
Viral Suami Boyong Rombongan Musik Angklung dan Pedagang Kaki Lima Demi Surprise Ultah Istri (Foto: TikTok @btaaari)
A
A
A

HARI  ulang tahun adalah salah satu momen yang paling dinantikan oleh banyak orang. Selain menjadi tanda bertambahnya usia, hari ini juga kerap kali menjadi perayaan kebahagiaan yang ditandai dengan berbagai tradisi, mulai dari meniup lilin di atas kue ulang tahun, hingga mengadakan pesta meriah bersama keluarga dan teman-teman.

Setiap orang pasti merayakannya dengan cara yang berbeda-beda, namun tidak akan mudah terlupakan, Contohnya netizen satu ini, yang dirayakan maksimal oleh sang suami di hari ulang tahunnya.  

Video viral sudah mendapat lebih dari 2 juta kali penayangan di TikTok  yang diunggah oleh akun TikTok @btaaari itu memperlihatkan  video ketika dirinya yang baru pulang kerja hendak memasuki rumahnya, ia dikejutkan dengan beberapa kejutan unik yang sudah dipersiapkan oleh sang suami.

viral surprise ultah (tiktok)

Dalam video, terlihat sang netizen terkejut karena sang suami telah menyiapkan pesta ulang tahun yang begitu meriah. Ternyata, di dalam rumah sudah hadir berjejer banyak pedagang makanan kaki lima, seperti penjual bakso bakar dan penjual es doger cincau.

Selain beberapa gerobak dagangan, wanita tersebut juga disambut dengan meriah oleh rombongan musik tradisional yang memainkan alat musik sambil membawakan lagu "Selamat Ulang Tahun." Sang istri pun tak kuasa menahan tawa melihat usaha suaminya yang dengan penuh dedikasi menyiapkan kejutan itu.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/194/3164445/viral-bNQz_large.jpg
Momen Foto Bareng Aira Yudhoyono dan Shafeea Ahmad, Kayak Anak Kembar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/194/3164298/cucu_bung_hatta-9aZK_large.jpg
Profil dan Potret Gustika Jusuf Hatta, Cucu Cantik Bung Hatta yang Pakai Kebaya Hitam di HUT RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/611/3164217/zara-0iVD_large.jpg
3 Potret Terbaru Zara, Putri Ridwan Kamil, Makin Anggun dan Dewasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/612/3164081/viral-vBDh_large.jpg
WNI Mau Buka Biro Jodoh untuk Wanita Indonesia yang Cari Pasangan Bule
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/612/3164073/guru_viral-pfwM_large.jpg
Viral Kedekatan Guru dengan Murid Berkebutuhan Khusus, Menyentuh Hati Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/194/3163578/viral-u2dD_large.jpg
Viral Lomba Fashion Show Unik Bajunya dari Sayur-sayuran
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement