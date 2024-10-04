Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Memijat Mata Pegal Pakai Alat Pijat Elektrik, Pria Ini Malah Kena Katarak

Farah Syahida , Jurnalis-Jum'at, 04 Oktober 2024 |15:30 WIB
Memijat Mata Pegal Pakai Alat Pijat Elektrik, Pria Ini Malah Kena Katarak
Pakai Alat Pijat Elektrik di Mata, Pria Ini Alami Katarak (Foto: Tima Miroshnichenko/Pexels)
A
A
A

SAAT tubuh terasa pegal-pegal, rasanya memang paling enak untuk dipijat. Apalagi sekarang sudah ada alat pijat eletktrik (massage gun) yang bisa digunakan kapan saja.

Alat pijat elektrik atau message gun, merupakan alat yang biasa digunakan untuk menghilangkan pegal dan melakukan relaksasi terutama di area punggung, tangan dan kaki. Namun apa jadinya bila alat ini digunakan pada area wajah seperti mata?

Inilah yang dilakukan oleh pria berusia 47 tahun asal China. Ia, dikutip dari Oddity Central, Jumat (4/10/2024) dilaporkan mengalami kerusakan dislokasi pada lensa mata serta katarak karena salah penempatan pada penggunaan alat pijat tersebut.

Luo yang gemar berolahraga ini awalnya membeli alat pijat elektrik tersebut, sesuai rekomendasi pelatihnya di tempat gym. Tujuan awalnya, ia ingin melakukan relaksasi pada otot-ototnya setelah melakukan olahraga berat.

Namun dengan banyaknya kegiatan yang ia lakukan setiap harinya, karena lelahnya pekerjaan, ia merasakan pegal di area mata.

 

Halaman:
1 2 3
      
