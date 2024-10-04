REKOMENDASI 500 nama bayi laki-laki Korea marga Kim bisa menjadi pilihan Anda. Terlebih, bagi yang menikah dengan pria Korea Selatan pastinya memiliki nama marga yang perlu dicantumkan.
Salah satunya nama Kim yang ternyata banyak dimiliki oleh Aktor Korea Selatan atapun lainnya. Terlebih marga Kim juga memiliki sejarah sebagai orang berpengaruh pada Korea Selatan.
Berikut 500 nama bayi laki-laki Korea marga Kim berawalan A:
1. Kim Aera – Cinta
2. Kim Areum – Indah, tampan
3. Kim Aseon – Suci dan murni
4. Kim Aiden – Terang, api
5. Kim Ae-ran – Indah
6. Kim A-won – Perdamaian, harmoni
7. Kim A-hyeon – Halus
8. Kim Ah-reum – Ketampanan
9. KIm Ae-ji – Kasih sayang
10. Kim Ahn-jeong – Stabil, tenang
11. Kim A-jin – Kebenaran
12. A-yeon – Anak tampan
13. Kim Ahn – Rahmat
14. Kim Arang – Berwarna
15. Kim Ara – Elegan, halus
16. Kim Aecha – Penyayang
17. Kim Aeji – Cinta dan kasih sayang
18. Kim Aeran – Yang tersayang
19. Kim Ahn-do – Hati pembawa kedamaian
20. Kim Ahn-ho – Ketenangan yang melimpah
21. Kim Ahn-ki – Kedamaian yang tegar
22. Kim Ahreum – Anggun
23. Kim Ahyeon – Kecantikan, keindahan
24. Kim Aiden – Api yang menyala
25. Kim An – Damai sentosa
26. Kim Anjin – Kedamaian seberharga permata
27. Kim Aram – Kedamaian yang menenangkan
28. Kim Aseong – Anggun
29. Kim Awon – Kedamaian dan ketenteraman
-500 nama bayi laki-laki Korea marga Kim berawalan B
1. Kim Baekho – Harimau putih
2. Kim Baekhyun – Kemurnian dan kebijaksanaan
3. Kim Boseong – Ibu kota pertanian teh di Korea Selatan
4. Kim Byung-ho – Kemuliaan, terang, bercahaya, hebat
5. Kim Bum-soo – Anak yang berprestasi
6. Kim Bo-mi – Berharga
7. Kim Beom-joon – Luar biasa
8. Kim Bum-sik – Orang yang bijaksana, orang yang cerdas
9. Kim Bo-ram – Berharga, bermanfaat
10. Kim Byung-min – Cerah
11. Kim Bong – Mitos burung phoenix
12. Kim Baek-hyeon – Saudara yang berbudi luhur
13. Kim Bon-hwa – Seseorang yang mulia
14. Kim Bong-gu – Anak kuat
15. Kim Byeong – Cerah, bercahaya, mulia
16. Kim Bai – Putih bersih
17. Kim Beom-Seok – Pola, peraturan
18. Kim Beom-gyu – Bijak dan tahu banyak hal
19. Kim Bitgaram – Sungai Bong yang cerah, nama burung mitologi
20. Kim Bomi – Indah dan berharga
21. Kim Bong-ju – Pilar penyokong
22. Kim Bonhwa – Jaya
23. Kim Bo-ra – Salju, sempurna
24. Kim Bo-ram – Berharga, sepadan
25. Kim Bo-seon – Pria baik yang dermawan
26. Kim Byeongsu – Melindungi
27. Kim Byun – Mudah bersemangat
28. Ki Baek – Putih
-500 nama bayi laki-laki Korea marga Kim berawalan C
1. Kim Chul – Teguh, kuat
2. Kim Chulsoo – Seseorang yang penuh dengan ketabahan
3. Kim Chanyeol – Cahaya dan kebesaran
4. Kim Changmin – Kreatif dan berakal
5. Kim Chuljin – Seseorang yang teguh dan berjiwa kuat
6. Kim Chang-min – Makmur, berkembang
7. Kim Cheol-woong – Anak kuat
8. Kim Chung-ho – Benar
9. Kim Cheol-min – Bertekad keras
10. Kim Chan-woo – Terhormat
11. Kim Cheol-gu – Kuat, tegas
12. Kim Chang-hoon – Bijaksana, cerdas
13. Kim Cheol-soo – Manusia baja, orang kuat
14. Kim Chan-seong – Terpuji
15. Kim Cheon-woo – Surgawi, ilahi
16. Kim Chan-ho – Cerah, cemerlang
17. Kim Chan-yeol – Cerah, bersemangat, berapi-api
18. Kim Chin-hae – Kebenaran
19. Kim Chin-hwa – Yang paling kaya
20. Kim Chin-mae – Kebenaran
21. Kim Cho Ho – Kupu-kupu
22. Kim Cha bermakna kereta kuda
23. Kim Chai – kayu bakar
24. Kim Chang – Makmur
25. Kim Cheong – Diam dan tenang, lemah lembut
26. Kim Chin – Kuno
27. Kim Chinhae – Laut kebenaran
28. Kim Chin-hwa – Kaya dan makmur
29. Kim Choe – Menara yang tinggi
30. Kim Choi – Menara yang tinggi
31. Kim Chun – Lapangan
32. Kim Chunghee – Bertanggung jawab
33. Kim Chungho – Danau yang adil
34. Kim Chung-hee – Benar
35. Kim Chul-moo – Senjata besi
36. Kim Chung-ae – Mulia, cinta
37. Kim Chung-hee – Bertakwa, berbakti
-500 nama bayi laki-laki Korea marga Kim berawalan D
1. Kim Dae-hyun – Orang yang besar dan bijaksana
2. Kim Dae-sung – Kesuksesan besar
3. Kim Dong-min – Terang
4. Kim Dong Chul – Timur
5. Kim Dong-min – Kepintaran
6. Kim Dong-sun – Kebaikan dari timur
7. Kim Dong-yul – Seseorang yang memiliki hasrat terhadap timur
8. Kim Du-ho – Kebaikan
9. Kim Dak-ho – Danau yang dalam
10. Kim Deok-su – Membela moralitas
11. Kim Dae-seong – Tinggi, luas, berhasil
12. Kim Dal – Bulan
13. Kim Dong-geun – Akar
14. Kim Do-yun – Jalan-jalan
15. Kim Donghae – Laut Timur
16. Kim Dongmin – Cerdas dan sehat
17. Kim Do-hyun – Berbudi luhur
18. Kim Do-yoon – Mengizinkan, menyetujui
19. Kim Da – Mencapai
20. Kim Dae – Anak hebat, bersinar
21. Kim Dae-ho – Kepribadian yang hebat
22. Kim Dae-hyun – Hebat, terhormat
23. Kim Dae-jung – Anak jujur, hebat
24. Kim Da-bin – Cerah, besinar
25. Kim Dong-hyun – Kemakmuran
26. Kim Dae – Pria yang bersinar hebat
27. Kim Daeho – Bersifat baik
28. Kim Daehyun – Besar dan hebat
29. Kim Daejung – Orang jujur yang membela keadilan
30. Kim Daeyun – Kehormatan dan kehebatan
31. Kim Dakho – Danau yang dalam
32. Kim Do – Jalan, jalur
33. Kim Doh – Pencapaian
34. Kim Dongeun – Akar, fondasi
35. Kim Doyoon – Jalan yang memberi izin
36. Kim Doyun – Jalan, jalur
37. Kim Duckhwan – Kembalinya kebaikan
38. Kim Do Kyung – Kekal abadi
39. Kim Duho – Kepala yang berisi kebaikan
40. Kim Duri – Dua