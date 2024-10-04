Rekomendasi 500 Nama Bayi Laki-Laki Korea Marga Kim

REKOMENDASI 500 nama bayi laki-laki Korea marga Kim bisa menjadi pilihan Anda. Terlebih, bagi yang menikah dengan pria Korea Selatan pastinya memiliki nama marga yang perlu dicantumkan.

Salah satunya nama Kim yang ternyata banyak dimiliki oleh Aktor Korea Selatan atapun lainnya. Terlebih marga Kim juga memiliki sejarah sebagai orang berpengaruh pada Korea Selatan.

Berikut 500 nama bayi laki-laki Korea marga Kim berawalan A:

1. Kim Aera – Cinta

2. Kim Areum – Indah, tampan

3. Kim Aseon – Suci dan murni

4. Kim Aiden – Terang, api

5. Kim Ae-ran – Indah

6. Kim A-won – Perdamaian, harmoni

7. Kim A-hyeon – Halus

8. Kim Ah-reum – Ketampanan

9. KIm Ae-ji – Kasih sayang

10. Kim Ahn-jeong – Stabil, tenang

11. Kim A-jin – Kebenaran

12. A-yeon – Anak tampan

13. Kim Ahn – Rahmat

14. Kim Arang – Berwarna

15. Kim Ara – Elegan, halus

16. Kim Aecha – Penyayang

17. Kim Aeji – Cinta dan kasih sayang

18. Kim Aeran – Yang tersayang

19. Kim Ahn-do – Hati pembawa kedamaian

20. Kim Ahn-ho – Ketenangan yang melimpah

21. Kim Ahn-ki – Kedamaian yang tegar

22. Kim Ahreum – Anggun

23. Kim Ahyeon – Kecantikan, keindahan

24. Kim Aiden – Api yang menyala

25. Kim An – Damai sentosa

26. Kim Anjin – Kedamaian seberharga permata

27. Kim Aram – Kedamaian yang menenangkan

28. Kim Aseong – Anggun

29. Kim Awon – Kedamaian dan ketenteraman

-500 nama bayi laki-laki Korea marga Kim berawalan B

1. Kim Baekho – Harimau putih

2. Kim Baekhyun – Kemurnian dan kebijaksanaan

3. Kim Boseong – Ibu kota pertanian teh di Korea Selatan

4. Kim Byung-ho – Kemuliaan, terang, bercahaya, hebat

5. Kim Bum-soo – Anak yang berprestasi

6. Kim Bo-mi – Berharga

7. Kim Beom-joon – Luar biasa

8. Kim Bum-sik – Orang yang bijaksana, orang yang cerdas

9. Kim Bo-ram – Berharga, bermanfaat

10. Kim Byung-min – Cerah

11. Kim Bong – Mitos burung phoenix

12. Kim Baek-hyeon – Saudara yang berbudi luhur

13. Kim Bon-hwa – Seseorang yang mulia

14. Kim Bong-gu – Anak kuat

15. Kim Byeong – Cerah, bercahaya, mulia

16. Kim Bai – Putih bersih

17. Kim Beom-Seok – Pola, peraturan

18. Kim Beom-gyu – Bijak dan tahu banyak hal

19. Kim Bitgaram – Sungai Bong yang cerah, nama burung mitologi

20. Kim Bomi – Indah dan berharga

21. Kim Bong-ju – Pilar penyokong

22. Kim Bonhwa – Jaya

23. Kim Bo-ra – Salju, sempurna

24. Kim Bo-ram – Berharga, sepadan

25. Kim Bo-seon – Pria baik yang dermawan

26. Kim Byeongsu – Melindungi

27. Kim Byun – Mudah bersemangat

28. Ki Baek – Putih

-500 nama bayi laki-laki Korea marga Kim berawalan C

1. Kim Chul – Teguh, kuat

2. Kim Chulsoo – Seseorang yang penuh dengan ketabahan

3. Kim Chanyeol – Cahaya dan kebesaran

4. Kim Changmin – Kreatif dan berakal

5. Kim Chuljin – Seseorang yang teguh dan berjiwa kuat

6. Kim Chang-min – Makmur, berkembang

7. Kim Cheol-woong – Anak kuat

8. Kim Chung-ho – Benar

9. Kim Cheol-min – Bertekad keras

10. Kim Chan-woo – Terhormat

11. Kim Cheol-gu – Kuat, tegas

12. Kim Chang-hoon – Bijaksana, cerdas

13. Kim Cheol-soo – Manusia baja, orang kuat

14. Kim Chan-seong – Terpuji

15. Kim Cheon-woo – Surgawi, ilahi

16. Kim Chan-ho – Cerah, cemerlang

17. Kim Chan-yeol – Cerah, bersemangat, berapi-api

18. Kim Chin-hae – Kebenaran

19. Kim Chin-hwa – Yang paling kaya

20. Kim Chin-mae – Kebenaran

21. Kim Cho Ho – Kupu-kupu

22. Kim Cha bermakna kereta kuda

23. Kim Chai – kayu bakar

24. Kim Chang – Makmur

25. Kim Cheong – Diam dan tenang, lemah lembut

26. Kim Chin – Kuno

27. Kim Chinhae – Laut kebenaran

28. Kim Chin-hwa – Kaya dan makmur

29. Kim Choe – Menara yang tinggi

30. Kim Choi – Menara yang tinggi

31. Kim Chun – Lapangan

32. Kim Chunghee – Bertanggung jawab

33. Kim Chungho – Danau yang adil

34. Kim Chung-hee – Benar

35. Kim Chul-moo – Senjata besi

36. Kim Chung-ae – Mulia, cinta

37. Kim Chung-hee – Bertakwa, berbakti

-500 nama bayi laki-laki Korea marga Kim berawalan D

1. Kim Dae-hyun – Orang yang besar dan bijaksana

2. Kim Dae-sung – Kesuksesan besar

3. Kim Dong-min – Terang

4. Kim Dong Chul – Timur

5. Kim Dong-min – Kepintaran

6. Kim Dong-sun – Kebaikan dari timur

7. Kim Dong-yul – Seseorang yang memiliki hasrat terhadap timur

8. Kim Du-ho – Kebaikan

9. Kim Dak-ho – Danau yang dalam

10. Kim Deok-su – Membela moralitas

11. Kim Dae-seong – Tinggi, luas, berhasil

12. Kim Dal – Bulan

13. Kim Dong-geun – Akar

14. Kim Do-yun – Jalan-jalan

15. Kim Donghae – Laut Timur

16. Kim Dongmin – Cerdas dan sehat

17. Kim Do-hyun – Berbudi luhur

18. Kim Do-yoon – Mengizinkan, menyetujui

19. Kim Da – Mencapai

20. Kim Dae – Anak hebat, bersinar

21. Kim Dae-ho – Kepribadian yang hebat

22. Kim Dae-hyun – Hebat, terhormat

23. Kim Dae-jung – Anak jujur, hebat

24. Kim Da-bin – Cerah, besinar

25. Kim Dong-hyun – Kemakmuran

26. Kim Dae – Pria yang bersinar hebat

27. Kim Daeho – Bersifat baik

28. Kim Daehyun – Besar dan hebat

29. Kim Daejung – Orang jujur yang membela keadilan

30. Kim Daeyun – Kehormatan dan kehebatan

31. Kim Dakho – Danau yang dalam

32. Kim Do – Jalan, jalur

33. Kim Doh – Pencapaian

34. Kim Dongeun – Akar, fondasi

35. Kim Doyoon – Jalan yang memberi izin

36. Kim Doyun – Jalan, jalur

37. Kim Duckhwan – Kembalinya kebaikan

38. Kim Do Kyung – Kekal abadi

39. Kim Duho – Kepala yang berisi kebaikan

40. Kim Duri – Dua