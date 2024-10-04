Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Mengenal Sosok Gita Savitri, Selebgram yang Fotonya Diduga Dicatut UIPM Thailand Kampus Pemberi gelar Honoris ke Raffi Ahmad

Rina Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 04 Oktober 2024 |09:00 WIB
Mengenal Sosok Gita Savitri, Selebgram yang Fotonya Diduga Dicatut UIPM Thailand Kampus Pemberi gelar Honoris ke Raffi Ahmad
sosok Gita Savitri, selebgram yang fotonya diduga dicatut UIPM Thailand kampus pemberi gelar honoris ke Raffi Ahmad (Foto: Instagram)
A
A
A

MENGENAL sosok Gita Savitri, selebgram yang fotonya diduga dicatut UIPM Thailand kampus pemberi gelar honoris ke Raffi Ahmad. Tentunya perempuan berusia 32 tahun ini pun memberikan klarifikasinya. Dia pun memberikan pernyataan sarkas.

" Sebagai alumni UIPM, saya, Anita Sari bisa mudah berkesempatan untuk bekerja di Jerman dan bersaing dengan orang-orang dari berbagai negara! Ini semua karena kualitas pendidikan UIPM yang berstandar internasional," kata Gita Savitri dalam postingannya melalui akun instagram.

Gaya hijab selebgram Gita Savitri. (Foto: Instagram @gitasav)

Pada akhir tulisannya, istri penyanyi Paul Partohap itu meyematkan kalimat menegaskan  bahwa dia bukan mahasiswa tersebut.

"Mau seperti saya? Kuliah aja di UIPM! Dijamin sukses! Sukses ngibulnya," tuturnya Gita Savitri.

Beberapa warganet  mengenal sosok Gita Savitri, selebgram yang fotonya diduga dicatut UIPM Thailand kampus pemberi gelar honoris ke Raffi Ahmad itu adalah  alumni Freie Universitas, Berlin, Jerman ia mengambil jurusan Kimia Murni.

Selain itu, Gita Savitri Devi dikenal publik sebagai seorang content creator sekaligus influencer. Namanya juga sudah tak asing lagi, pasalnya ia kerap ikut mengomentari berbagai isu sedang sedang viral.

Kini perempuan kelahiran, Sumatera Selatan, 27 Juli 1992 beragama Islam itu menetap dan bekerja di Jerman. Mengutip dari akun LinkedIn miliknya, saat ini Gita Savitri Devi atau akrab disapa Gitsav itu bekerja sebagai Sales Eksekutif di Kumar Organic Product Europe GmbH, Hamburg, Jerman sejak bulan November 2022.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/482/3169577//nenek_amy-zHYb_large.jpg
Kondisi Terkini dan Riwayat Penyakit Ibunda Raffi Ahmad yang Jalani Operasi di Singapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/28/33/3150971//nagita_slavina-XLmu_large.JPG
Nagita Slavina Belajar Naik Sepeda Roda Dua, Mbak Lala: Gowes, Bu! 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/33/3145467//nagita-qUSR_large.jpg
Nagita-Raffi dan Gideon Tengker Makan Bersama, Kasus Pemalsuan Dokumen Damai?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/19/337/3124093//pemerintah-UedZ_large.jpg
Ngopi Bareng Raffi Ahmad, Cara Kemenag  Perkuat Pendidikan Islam Berbasis Cinta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/07/455/3120143//raffi_ahmad-dbkF_large.jpg
Perusahaan Raffi Ahmad yang Bangkrut dan Gulung Tikar
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement