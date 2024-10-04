Mengenal Sosok Gita Savitri, Selebgram yang Fotonya Diduga Dicatut UIPM Thailand Kampus Pemberi gelar Honoris ke Raffi Ahmad

MENGENAL sosok Gita Savitri, selebgram yang fotonya diduga dicatut UIPM Thailand kampus pemberi gelar honoris ke Raffi Ahmad. Tentunya perempuan berusia 32 tahun ini pun memberikan klarifikasinya. Dia pun memberikan pernyataan sarkas.

" Sebagai alumni UIPM, saya, Anita Sari bisa mudah berkesempatan untuk bekerja di Jerman dan bersaing dengan orang-orang dari berbagai negara! Ini semua karena kualitas pendidikan UIPM yang berstandar internasional," kata Gita Savitri dalam postingannya melalui akun instagram.

Pada akhir tulisannya, istri penyanyi Paul Partohap itu meyematkan kalimat menegaskan bahwa dia bukan mahasiswa tersebut.

"Mau seperti saya? Kuliah aja di UIPM! Dijamin sukses! Sukses ngibulnya," tuturnya Gita Savitri.

Beberapa warganet mengenal sosok Gita Savitri, selebgram yang fotonya diduga dicatut UIPM Thailand kampus pemberi gelar honoris ke Raffi Ahmad itu adalah alumni Freie Universitas, Berlin, Jerman ia mengambil jurusan Kimia Murni.

Selain itu, Gita Savitri Devi dikenal publik sebagai seorang content creator sekaligus influencer. Namanya juga sudah tak asing lagi, pasalnya ia kerap ikut mengomentari berbagai isu sedang sedang viral.

Kini perempuan kelahiran, Sumatera Selatan, 27 Juli 1992 beragama Islam itu menetap dan bekerja di Jerman. Mengutip dari akun LinkedIn miliknya, saat ini Gita Savitri Devi atau akrab disapa Gitsav itu bekerja sebagai Sales Eksekutif di Kumar Organic Product Europe GmbH, Hamburg, Jerman sejak bulan November 2022.