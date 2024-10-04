Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Pedagang Kaki Lima Ini Jual Pancake Bergambar Vadel, Netizen Auto Nggak Nafsu Makan

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 04 Oktober 2024 |08:09 WIB
Viral Pedagang Kaki Lima Ini Jual Pancake Bergambar Vadel, Netizen Auto Nggak Nafsu Makan
Viral Pancake Bergambar Vadel. (Foto: TikTok)
A
A
A

DEMAM Vadel belakangan ramai di media sosial. Hal ini menyusul hebohnya kisruh antara sosok kekasih dari Lolly ini dengan Nikita Mirzani. Imbas dari perseteruan tersebut, sejumlah konten video lawas Vadel ketika melakukan dance lantas kembali viral. 

Seperti diketahui, remaja pria berambut keriting ini terkenal sebagai dancer dan kerap membuat konten video nge-dance dengan sang kakak. Namun, alih-alih mendapat pujian, konten video dance-nya itu belakangan jadi bahan olokan dan lawakan di kalangan netizen. 

Banyak netizen yang bahkan membuat konten parodi menjadi sosok Vadel, sehingga terciptalah ‘demam Vadel’. Rupanya, demam Vadel ini tak hanya ramai di media sosial. Bahkan, sampai ke kalangan pedagang jajanan anak-anak di pinggir jalan!

Viral Pancake

Salah satu pedagang creepes bahkan terinspirasi membuat menu baru untuk dijajakan ke anak-anak yang membeli. Menu tersebut yakni berupa pancake yang bentuknya menyerupai sosok Vadel! 

Momen pembuatan pancake anti mainstream dan kreatif tersebut dibagikan sendiri oleh si pedagang melalui akun TikToknya, @mohammad_rovi_kruyzen. Dalam video tersebut, si penjual terlihat telaten membuat pancake tersebut. Anak-anak yang membeli lantas tampak penasaran dengan apa yang ia buat. 

Setelah hampir matang dan di balik, anak-anak mulai tercengang dan agak terhibur saat melihat bentuk pancake yang menyerupai sosok Vadel tersebut. Pancake menyerupai Vadel tersebut tampak berwarna hitam putih, lengkap dengan detail rambut keriting khas yang dimiliki Vadel. 

 

Halaman:
1 2
      
