Bantu Pudarkan Stretch Mark Pakai 5 Bahan Alami Ini, Semua Ada di Dapur!

SIAPA sih yang tidak sebal jika ada penampakan stretch mark di kulit tubuhnya? Stretch mark sendiri merupakan garis-garis halus yang terjadi, karena terjadinya penambahan berat badan yang signifikan secara tiba-tiba.

Meski memang, terkadang stretch mark juga dapat muncul karena adanya peningkatan massa otot selama pubertas. Stretch mark seringkali menyebabkan seseorang jadi kurang merasa kurang percaya diri.

Nah jika belum ada dana cukup untuk terapi laser, Anda mungkin bisa memanfaatkan bahan-bahan alami yang bisa memberikan hasil yang maksimal apabila sering dilakukan yang ada di dapur untuk membantu mengurangi stretch mark menganggu ini. Apa saja bahan alami tersebut? Berikut ulasannya, seperti diwarta dari Times of India, Jumat (4/10/2024)

1. Aloe Vera (Lidah Buaya): Tanaman yang kaya akan khasiat obat untuk perawatan kulit, biasanya digunakan sebagai pelembap alami yang dapat memberikan sensasi dingin dan menyegarkan kulit.

Lidah buaya mengandung tambahan Vitamin A dan C yang berfungsi sebagai anti inflamasi. Penggunaan aloe vera dengan minyak almond manis setiap harinya akan mengurangi rasa gatal dan menghindari munculnya stretch mark pada kulit.

2. Gula: Siapa sangka gula dapat digunakan sebagai exfoliator alami untuk tubuh dan juga berfungsi sebagai perawatan permukaan kulit yang efektif. Gula membantu mengangkat sel-sel kulit mati dan meningkatkan sirkulasi darah, sehingga secara keseluruhan bisa memperbaiki penampilan kulit.

Cara pakainya, cukup hancurkan sedikit gula, campurkan dengan satu sendok minyak kelapa, lalu oleskan pada area tubuh yang terdapat stretch mark, maka akan terjadinya proses eksfoliasi. Tambahkan pelembap juga untuk hasil yang lebih optimal.