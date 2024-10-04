Tak Sengaja Kabur dari Kandang, Kambing Ini Malah Dapat Medali Maraton

Seekor kambing melarikan diri dari kandang dan tidak sengaja ikut dalam lomba lari maraton lokal. Hebatnya, kambing bernama Joshua ini mendapat medali sama seperti peserta maraton lainnya.

Peristiwa tersebut terjadi di Newfoundland dan Labrador, Kanada. Saat itu, perlombaan lari melintasi sebuah desa dan kandang tempat Joshua diikat.

Diduga terlalu bersemangat dengan peserta yang melintas di dekat kandangnya, Joshua memilih untuk melarikan diri dan ikut serta dalam lomba tersebut. Heidi Taylor, sang pemilik kambing tersebut, mengatakan Joshua berlari sekira 3 mil sebelum akhirnya ditangkap oleh dirinya.

Seperti dikutip UPI, Heidi baru mengetahui kambing miliknya kabur setelah foto Joshua tersebar di Facebook. Dia pun mengejar sang kambing dan memasukkan ke dalam mobilnya.

Mengetahui bahwa kambing miliknya sudah populer dan tinggal 800 kaki dari garis finish, Heidi mengaku membiarkan Joshua menyelesaikan perlombaan. Sang kambing pun medapatkan mendali atas partisipasi dari lomba lari maraton tersebut.

"Bergabunglah bersama kami dalam memberi ucapan selamat kepada Joshua atas perlombaan pertamanya," tulis pejabat Kota Conception Bay South di media sosial.

(Kemas Irawan Nurrachman)