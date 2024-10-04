Kisah Seorang Strongman Alami Momen Menyakitkan, Kedua Tendonnya Putus saat Kompetisi

SEORANG atlet strongman bernama Dan Jones membagikan kabar terbaru mengenai proses pemulihannya setelah mengalami cedera yang sangat menyakitkan.

Pada 1 September 2024, Jones mengikuti final kompetisi Strongman di Southport, Inggris. Namun, saat berusaha membawa beban seberat 80 kilogram sejauh 20 meter, dia tiba-tiba jatuh ke tanah. Momen dramatis tersebut terekam dalam video yang sulit ditonton karena intensitas rasa sakit yang dirasakannya. Jones kemudian membagikan video tersebut kepada 2,8 ribu pengikutnya di TikTok.

"Kompetisi Southport Strongest berakhir dengan dua tendon patella yang putus dan perawatan lama di rumah sakit. Saya sudah berada di sini selama 13 hari dan akan tetap di sini sampai aman untuk pulang,” tulis Jones merangkum dari Vt.co pada Jumat (4/10/2024).

Video itu langsung viral, ditonton lebih dari 790 ribu kali, dan mendapatkan ribuan komentar penuh dukungan dari netizen yang mendoakan pemulihannya.

Tendon putus saat berkompetisi. (Foto: Freepik)

"OUCH. Kaki saya terasa aneh setelah menonton itu. Semoga cepat sembuh," tulis seorang pengguna.

"Ouch, ouch, ouch. Semoga cepat pulih," tulis seorang pengguna lainnya.

"Bangga dengan apa yang telah kamu capai. Tapi hati-hati di masa depan. Kamu pasti bisa," tulis salah satu pengikutnya.

Banyak pengikut Jones yang memberikan dukungan moral, memberikan semangat dan dorongan agar Jones tetap optimis dan berhati-hati ke depannya. Komentar-komentar serupa dari pengikut lainnya juga menunjukkan dukungan dan semangat yang tak henti-hentinya untuk kesembuhannya.

Dukungan ini sangat berarti bagi Jones, terutama karena cedera itu terjadi saat dia sedang tampil luar biasa. Ribuan pengikutnya di media sosial terus memberikan semangat dan berharap dia cepat sembuh. Yang membuat cedera ini makin menyedihkan adalah kenyataan bahwa Jones sebenarnya tampil baik sepanjang hari itu.