Review Dokter Tirta, Rekomendasi Sepatu Lokal untuk Olahraga Ringan Seharga Rp200 Ribuan

Dokter Tirta kali ini membahas review sepatu lokal terbaru dari Semarang, yaitu Patrobas Basic. Sepatu ini menjadi sorotan karena harganya yang hanya sekira Rp200.000, jauh di bawah harga rata-rata sepatu lokal yang berkisar antara Rp320.000 hingga Rp420.000.

Pria yang kerap disapa Cipeng itu mereview, sepatu buatan lokal ini memiliki beberapa keunggulan. Hadir dengan desain full canvas yang ringan, sehingga cocok untuk aktivitas sehari-hari.

Bahan yang digunakan adalah kanvas 10 oz, cukup tebal namun tetap ringan, sekira 50 gram. Ketinggiannya antara 25-30 mm, tidak terlalu tinggi sehingga tidak membuat kaki cepat lelah. Desain flat nya juga membuat sepatu ini nyaman dipakai untuk aktivitas fisik seperti deadlift dan squat.

Keunggulan lainnya, sol sepatu itu empuk sehingga memberikan kenyamanan ekstra pada bagian tendon Achilles, mencegah rasa lelah pada kaki. Lining sepatu ini sudah menggunakan mesh, yang membuatnya lebih nyaman dan tidak menyebabkan lecet, meskipun dipakai seharian.

Sepatu lokal ini memiliki keseimbangan yang baik untuk olahraga sehingga sepatu bisa menjadi pilihan dalam berolahraga ringan. Dengan desain datar dan ringan, patrobas basic membantu penyebaran beban secara merata yang membuatnya ideal untuk aktivitas fisik di gym.

Untuk rating, Tirta juga memberikan nilai untuk kenyamanan rating 8 dari 10 dan harga 9 dari 10. Sepatu ini cocok untuk kalian yang butuh sepatu tahan lama dengan desain minimalis. Bagi kalian yang ingin tahu lebih banyak review sepatu lokal, jangan lupa ikuti akun YouTube di @tirtapengpengpen yang akan terus berbagi ulasan sepatu-sepatu terbaik yang nyaman dan terjangkau untuk berbagai aktivitas!

(Kemas Irawan Nurrachman)