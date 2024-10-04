Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Biaya Pengobatan Ida Dayak, Solusi Alternatif yang Viral di Media Sosial

Rizky Bani Yusna , Jurnalis-Jum'at, 04 Oktober 2024 |16:20 WIB
Biaya Pengobatan Ida Dayak, Solusi Alternatif yang Viral di Media Sosial
Pengobatan Ida Dayak. (Foto: YouTube)
A
A
A

BIAYA pengobatan Ida Dayak belakangan ini kembali menjadi pembicaraan hangat, pasalnya kabar ini juga dibarengi dengan berita Ida Dayak yang membuka praktiknya di Mall. 

Pengobatan tradisional Ida Dayak kini semakin populer, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Dikenal dengan metode pijat unik dan pengobatan herbal, Ida Dayak menawarkan solusi alternatif yang dipercaya dapat menyembuhkan berbagai masalah kesehatan, seperti gangguan sendi hingga tulang.

Salah satu pertanyaan yang sering muncul adalah mengenai biaya pengobatan Ida Dayak, terutama mengingat popularitasnya yang kian meningkat. 

Biaya Pengobatan Ida Dayak

Pengobatan Ida Dayak cukup beragam tergantung dari jenis dan durasi perawatan yang diperlukan oleh pasien. Berdasarkan informasi dari pasien dan beberapa sumber:

Pengobatan Ida Dayak. (Foto: Ist)
Pengobatan Ida Dayak. (Foto: Ist)

1. Sesi Dasar

Pengobatan dasar yang mencakup pijat dan perawatan herbal biasanya berkisar antara Rp500.000 hingga Rp1.500.000 per sesi. Sesi ini umumnya diikuti oleh pasien yang ingin mendapatkan perawatan untuk masalah kesehatan ringan atau gangguan otot.

2. Biaya Tambahan untuk Layanan Rumah

Ida Dayak juga menyediakan layanan kunjungan ke rumah atau lokasi tertentu. Untuk layanan ini, biaya tambahan biasanya mencakup transportasi dan akomodasi yang dapat mencapai Rp1.000.000 hingga Rp2.000.000 di luar biaya perawatan.

 

Halaman:
1 2
      
