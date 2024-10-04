Viral Tren Chroming di Kalangan Anak dan Remaja, Bisa Sebabkan Kematian

TREN berbahaya di media sosial bernama chroming berpotensi menyebabkan dampak serius bagi anak-anak dan remaja. Oleh sebab itu, para orangtua diimbau untuk lebih berhati-hati dan memperhatikan anaknya.

Merangkum dari Vt.co Jumat (4/10/2024), pada September 2024, Cesar Watson King, seorang anak berusia 12 tahun, hampir kehilangan nyawanya setelah mengalami serangan jantung diduga akibat chroming. Kasus ini terjadi setelah tragedi yang menimpa Tommie Lee Gracie Billington, seorang anak berusia 11 tahun, yang meninggal pada Maret 2024.

Dia ditemukan tidak sadarkan diri saat menginap di rumah temannya. Menurut laporan The Mirror, Billington ditemukan dalam keadaan tidak sadar di rumah temannya di Lancaster, Inggris, pada 2 Maret 2024. Dia diduga mengalami serangan jantung dan segera dilarikan ke rumah sakit, tetapi sayangnya nyawanya tidak tertolong.

Nenek Billington yang patah hati, Tina Burns, mengatakan bahwa kematian cucunya disebabkan oleh partisipasinya dalam tren viral yang disebut chroming.

"Dia meninggal seketika setelah menginap di rumah temannya," ujarnya.

"Anak-anak itu mencoba tren TikTok 'chroming'. Tommie Lee mengalami serangan jantung dan meninggal saat itu juga. Rumah sakit sudah melakukan segala upaya untuk menyelamatkannya, tetapi tidak ada yang berhasil. Dia telah pergi,” katanya.

Tren chroming di kalangan anak dan remaja. (Foto: Freepik)

Apa itu Chroming?

Chroming adalah tren berbahaya, bahkan bisa mematikan, yang umum di kalangan anak-anak dan remaja. Dalam praktik ini, bahan kimia dari kaleng aerosol dihirup untuk mendapatkan sensasi mabuk sementara.

Beberapa metode chroming meliputi huffing, yaitu dengan menaruh bahan kimia pada kain dan menutupkannya ke mulut dan hidung untuk dihirup. Metode lainnya termasuk menghirup bahan kimia dari kantong plastik, atau langsung dari wadah atau menyemprotkan bahan kimia ke hidung atau mulut.

Salah satu metode paling umum adalah menghirup nitrous oxide, atau gas tertawa. Gas ini sering digunakan di acara sosial dengan cara diisi ke dalam balon dan dihirup untuk merasakan euforia. Namun, penggunaannya dapat menyebabkan keracunan dan masalah kesehatan serius, sehingga penting bagi orang tua untuk menyadari bahaya ini.

Gas tertawa ini biasanya dijual dalam tabung sekali pakai, yang kemudian dilepaskan ke dalam balon dan dihirup. Namun, di beberapa negara, penggunaannya untuk rekreasi dilarang.

Menurut American Addiction Center, chroming lebih umum di kalangan anak muda yang tidak memiliki akses ke narkoba lain. Survei Nasional Penggunaan Narkoba dan Kesehatan di Amerika Serikat (AS) juga menemukan bahwa sekitar setengah juta orang yang menggunakan inhalan berusia antara 12 hingga 17 tahun.