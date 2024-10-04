Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Yuk Membuat Watermelon Milky Yoghurt Ice Cream untuk Me Time

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Sabtu, 05 Oktober 2024 |07:08 WIB
Yuk Membuat Watermelon Milky Yoghurt Ice Cream untuk Me Time
Resep Es Krim Watermelon Milky Yoghurt. (Foto: Cookpad)
AKHIR pekan ini tidak ada salahnya untuk bermalas-malasan sejenak dan menjalani me time. Nah, untuk menemani kegiatan malas Anda, cobalah untuk membuat milky yoghurt dari melon dan es krim.

Nah, berikut resep dan cara membuat watermelon milky yoghurt ice cream, seperti dilansir dari akun Cookpad Yoes, @yoestmarine. Resep ini pun cukup untuk dinikmati 3-4 orang.

Bahan-bahan
200 ml susu cair
100 gr semangka potong
150 gr whipped cream cair
25 gr gula pasir (sesuai selera)
5 sdm yoghurt plain

Bahan lainnya
Secukupnya buah potong 

Cara Membuat
1. Siapkan seluruh bahan-bahannya, ada fresh milk, yoghurt plain, buah semangka merah dan whipped cream cair
2. Blender, gula pasir, susu cair, semangka, beri dengan yoghurt. Tidak perlu disaring. Kemudian sisihkan
3. Tuang whipped cream cair dalam.bowl mixer setengah kaku kemudian campur dengan jus semangka aduk dengan spatula
4. Siapkan buah potong yang dipotong kecil dadu (me: ada nanas dan melon) siapkan cetakan es cream kemuadian tuang. 
5. Simpan dalam freezer semalaman agar mengeras
6. Es krim semangka yoghurt siap dinikmati.

(Martin Bagya Kertiyasa)

      
