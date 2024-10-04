Resep Tiramisu Dessert Box dari Biskuit Egg Drop

WEEKEND ini kenapa tidak menjajal membuat camilan yang cocok untuk me time. Salah satu camilan yang bisa kalian buat adalah kue tiramisu.

Nah, berikut resep tiramisu dessert box yang dibuat dari biskuit egg drop. Berikut resep dan cara membuat tiramisu dessert box dari biskuit egg drop, seperti dilansir dari akun Cookpad Neti, @ResepNeti.

Bahan-bahan

2 sdm kopi instan

1 sdm gula pasir

4 sdm gula pasir

200 ml air es

150 ml air panas

2 butir kuning telur

1 pack keju spread

1 sdt vanili bubuk

100 gr whipping cream bubuk

2 bungkus biskuit egg drop

secukupnya Cokelat bubuk

Cara Membuat

1. Larutkan kopi dan gula pasir dengan air panas, aduk sampai gula larut lalu biarkan dingin dulu

2. Siapkan air mendidih di dalam panci, letakkan kuning telur di dalam mangkuk stainless atau tahan pecah

3. Letakkan mangkuk tersebut di atas panci, tambahkan gula pasir dan aduk rata, sampai telur berwarna pucat dan kental baru di angkat

4. Tambahkan keju dan vanili bubuk lalu aduk rata, sisihkan

5. Siapkan whipping cream, tuang air es sedikit demi sedikit

6. Aduk menggunakan mixer dengan kecepatan rendah dulu lalu tinggi, kocok sampai mengembang

7. Selanjutnya campurkan bertahap ke dalam campuran keju

8. Celupkan biskuit egg drop ke dalam kopi lalu tata di dalam wadah. Lapiskan dengan campuran keju, tata biskuit lagi dan beri lapisan keju. Ayak coklat bubuk di atasnya

9. Tiramisu dessert box siap di masukkan ke dalam kulkas, sajikan.

(Martin Bagya Kertiyasa)