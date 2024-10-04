Usai Diboikot, Food Vlogger Debi Pratama Deaktif Akun Instagram

Nama Food Vlogger Debi Pratama sempat menjadi bulan-bulanan netizen karena memberi penilaian buruk terhadap beberapa tempat makan di Jogja. Salah satu yang viral adalah saat dia mereview salah satu warung rawon di Jogja.

"Rawon tanpa setan harganya Rp17 ribu, nasinya Rp5 ribu, kuahnya keasinan, pantas aja dipisah," ujar Debiprt dalam videonya yang diunggah ulang oleh akun Twitter atau X @gastronusa, seperti dikutip Jumat (4/10/2024).

Penilaian buruk itu membuat pengusaha kuliner di Yogyakarta serukan boikot Debi Pratama. Akun tersebut juga mengunggah sebuah foto yang menampilkan wajah Debiprt yang diblacklist oleh para pengusaha kuliner Jogja.

"Kami pelaku usaha F&B Jogja sepakat untuk blacklist @debiprt," tulis keterangan dalam unggahan tersebut.

"Di dalam bisnis itu pertaruhan uangnya gede. Bikin bisnis gak gampang, bisa jadi utang di bank. Di bawahnya ada pegawai yang mungkin lagi nyicil motor. Kamu dikasih kelebihan bukan buat ngerusak usaha orang," tambah keterangan di foto tersebut.

Usai mendapat komentar buruk dari netizen, Debi memutuskan untuk deaktif akun Instagram. Dari pantauan MNC Portal, yang terlihat hanya akun-akun fake milik Debi dengan nama yang sama.

Dampak dari review buruk dari Debi Pratama, warung rawon legendaris bernama Warung Makan Mamiku di Jogja ini tutup. Padahal rawon tersebut sudah berjualan sejak 19 tahun yang lalu.

(Kemas Irawan Nurrachman)