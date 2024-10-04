Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Viral Food Vlogger Ini Diboikot Pengusaha Kuliner Jogja Karena Beri Review Nyeleneh

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 04 Oktober 2024 |07:08 WIB
Viral Food Vlogger Ini Diboikot Pengusaha Kuliner Jogja Karena Beri Review Nyeleneh
Viral Food Vlogger Diboikot. (Foto: X)
A
A
A

BELUM lama ini viral di media sosial seorang food vlogger di blacklist oleh pengusaha kuliner di Yogyakarta karena memberi penilaian nyeleneh saat mereview. Food vlogger tersebut bernama Debi Pratama.

Melalui media sosial pribadinya, pemilik akun Instagram dan TikTok @debiprt kerap mereview beberapa pengusaha kuliner di Jogja. Dalam reviewnya, dia pun kerap melontarkan candaan-candaan soal makanan yang disajikan.

Salah satu videonya yang viral adalah saat dia mereview salah satu restoran rawon. Dalam awal reviewnya, dia menyebut bahwa penjual rawon tersebut berjiwa seniman dan mood-moodan dalam berjualan. Hal itu dia lontarkan dia harus mengecek dahulu kapan rawon tersebut buka dari IG Story.

Viral Food Vlogger

Dia pun kemudian melanjutkan reviewnya dengan menyebut kuah dari rawon tersebut asin. Selain itu, toge yang dipisah juga membuat rasanya langu dan ganggu karena tidak tersiram kuah panas. "Dimakan dengan kemangi juga gak cocok karena bukan pecel lele," kelakarnya.

Menurutnya, rasanya dari rawon tersebut memang tidak ada bedanya dengan soto, hanya lebih hitam karena pake kluwek. "Walaupun hitam, tapi tidak ada aroma tinta cuminya dan ga ada aftertaste pahitnya," komentarnya.

Sementara untuk daging, dia menilai meskipun lembut tapi tidak ada lemaknya. "Cuma minus kurang Jawa Timur banget, karena yang jual dipanggil c*k malah ngamuk,” ujarnya mencoba bercanda.

Rupanya bukan sekali dia mereview jelek restoran di Jogja. Ia pernah review RM Padang Upik dan mengatakan tak ada rasa manis-manisnya pada rendangnya. Padahal seperti yang diketahui bahwa masakan khas Minang memang tak menonjolkan rasa manis. 

Selanjutnya kala debiprt mengulas Warung Yanto yang tak lain adalah tempat makan seafood kesukaan banyak orang. Ia mengatakan kalau tempatnya overrated dan overprice hingga menyebut banyak lalat di sekitarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/612/3070727/viral_pancake-3IkY_large.jpg
Viral Pedagang Kaki Lima Ini Jual Pancake Bergambar Vadel, Netizen Auto Nggak Nafsu Makan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/612/3042388/media_sosial_dobrak_cara_tradisional_meraih_kepopuleran-JCOF_large.jpg
Media Sosial Dobrak Cara Tradisional Meraih Kepopuleran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023207/potret-david-beckham-jadi-bapak-bapak-pensiunan-sibuk-panen-daun-bawang-LCVv9EXC5j.jpg
Potret David Beckham Jadi Bapak-bapak Pensiunan, Sibuk Panen Daun Bawang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/298/3023178/heboh-potret-mirip-lafadz-allah-di-irisan-daging-kurban-yzRnLujQdq.jpg
Heboh Potret Mirip Lafadz Allah di Irisan Daging Kurban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023136/viral-kisah-gadis-beri-rating-hantu-yang-pernah-dilihat-pocong-kepo-hingga-nyi-roro-kidul-2jOkvMgUct.jpg
Viral Kisah Gadis Beri Rating Hantu yang Pernah Dilihat, Pocong Kepo hingga Nyi Roro Kidul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023026/viral-aksi-mulia-driver-ojol-bikin-netizen-banjir-air-mata-bDLZ1brHGO.jpg
Viral Aksi Mulia Driver Ojol, Bikin Netizen Banjir Air Mata
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement