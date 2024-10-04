Advertisement
HOME WOMEN FASHION

5 Tren Tas yang Bakal Populer di Musim Ini versi Kate Spade

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Sabtu, 05 Oktober 2024 |09:10 WIB
5 Tren Tas yang Bakal Populer di Musim Ini versi Kate Spade
Tren Tas Musim Ini. (Foto: Kate Spade)
A
A
A

MEMILIH tas yang sesuai dengan gaya Anda memang penting. Oleh karena itu, Anda juga harus mempertimbangkan model tas yang sedang populer saat ini. 

Pemilihan tas yang tepat dan terbaru akan membuat gayamu tetap hidup dan tampil menawan. Lima model tas berikut ini cocok untuk Anda dan Anda dapat menggunakannya pada waktu yang berbeda. 

Cobalah untuk menemukan yang sesuai dengan gaya Anda. Ini adalah model tas terbaik yang bisa jadi populer di musim ini, seperti dilansir dari siaran pers Kate Spade New York.

Puffy Bags

Tren Tas

Meniup tas tidak menyenangkan! Tas jenis ini menjadi sangat populer karena sentuhan modern dan siluetnya yang dramatis. Tas berwarna pink dengan desain quilted yang modern menambah tampilan baru dan menarik pada penampilan Anda serta membuat Anda tampil gaya.

Anda bisa memilih jenis tas tangan dari Kate Spade New York yang sesuai dengan gaya Anda, mulai dari tas bahu hingga ransel. Ini mungkin bentuk dompet terbaik yang pernah ada saat ini.

Tas Denim

Tren Tas

Tas denim merupakan jenis tas favorit sepanjang masa karena gayanya. Maka tak heran jika tas ini tetap menjadi salah satu barang terpopuler di kalangan pecinta fashion.

Warnanya yang halus membuat tas ini cocok untuk pakaian dan acara apa pun. Agar tidak terlihat polos, Anda bisa meningkatkan permainan Anda dengan memilih tas denim baru atau berbeda. 

Novelty Bags 

Tren Tas

Tidak yakin apakah ini cara baru dan termudah untuk menjawab tas baru! Tujuan utama dari tas jenis ini bukanlah pada performanya, melainkan pada nilai yang berbeda dan unik melalui desain dan gayanya, mulai dari furnitur hingga hewan.

Kate Spade New York merupakan salah satu brand yang kerap menawarkan tas baru dan populer. Tak perlu khawatir terlihat kesepian, tas baru akan selalu menambah sentuhan dinamisme dan fun pada penampilan Anda. 

 

Topik Artikel :
Tas Mahal Tas Kate Spade Tren Tas
