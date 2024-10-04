Wonyoung IVE Tampil Klasik di Paris Fashion Week dengan Dress Bunga

SAAT ini memang semakin banyak artis Korea yang dipercaya untuk menjadi wajah jenama-jenama fashion global, salah satunya adalah Wonyoung dari IVE. Penampilan cantik Wonyoung IVE di acara Miu Miu Spring/Summer 2025 menyita perhatian semua orang.

Jang Won Young, anggota grup K-pop IVE, kembali menarik perhatian dunia mode. Baru-baru ini ia memukau para penggemarnya dengan mengunggah foto-foto di Instagram saat dirinya menghadiri peragaan busana Miu Miu di Paris Fashion Week dengan tulisan “Every moment was special. Merci.”.

Unggahan tersebut langsung mendapat pujian dari para penggemar dan pecinta fashion.



Dalam kesempatan spesial tersebut, Jang Won Yong tampil cantik dalam balutan gaun bermotif bunga mulai dari gaya vintage hingga gaya Paris. Potongan Dress yang dipadukan dengan motif floral yang simpel memberikan kesan simpel dan elegan.

Warna gaun yang netral menunjukkan feminitas dan keindahan dalam gaya Jang Won Young, namun tetap meninggalkan tampilan sederhana di balik desainnya. Segala detail gaun tak luput dari perhatian, terutama poin-poin yang menonjolkan daya tarik klasiknya.



Yang paling menarik perhatian adalah pakaian Audrey Hepburn miliknya yang dirombak secara modern. Rambutnya ringan dan anggun, membuatnya tampak bersih dan berkelas. Aksesori rambut untuk merek Miu Miu yang dia kenakan pada kami sangat mewah dan merupakan perpaduan klasik dan modern.