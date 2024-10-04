Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Wonyoung IVE Tampil Klasik di Paris Fashion Week dengan Dress Bunga

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Jum'at, 04 Oktober 2024 |15:03 WIB
Wonyoung IVE Tampil Klasik di Paris Fashion Week dengan Dress Bunga
Tampilan Wonyoung IVE di Paris Fashion Week. (Foto: Instagram)
A
A
A

SAAT ini memang semakin banyak artis Korea yang dipercaya untuk menjadi wajah jenama-jenama fashion global, salah satunya adalah Wonyoung dari IVE. Penampilan cantik Wonyoung IVE di acara Miu Miu Spring/Summer 2025 menyita perhatian semua orang. 

Jang Won Young, anggota grup K-pop IVE, kembali menarik perhatian dunia mode. Baru-baru ini ia memukau para penggemarnya dengan mengunggah foto-foto di Instagram saat dirinya menghadiri peragaan busana Miu Miu di Paris Fashion Week dengan tulisan “Every moment was special. Merci.”.

Unggahan tersebut langsung mendapat pujian dari para penggemar dan pecinta fashion.
Wonyoung IVE
Dalam kesempatan spesial tersebut, Jang Won Yong tampil cantik dalam balutan gaun bermotif bunga mulai dari gaya vintage hingga gaya Paris. Potongan Dress yang dipadukan dengan motif floral yang simpel memberikan kesan simpel dan elegan.

Warna gaun yang netral menunjukkan feminitas dan keindahan dalam gaya Jang Won Young, namun tetap meninggalkan tampilan sederhana di balik desainnya. Segala detail gaun tak luput dari perhatian, terutama poin-poin yang menonjolkan daya tarik klasiknya.
Wonyoung IVE
Yang paling menarik perhatian adalah pakaian Audrey Hepburn miliknya yang dirombak secara modern. Rambutnya ringan dan anggun, membuatnya tampak bersih dan berkelas. Aksesori rambut untuk merek Miu Miu yang dia kenakan pada kami sangat mewah dan merupakan perpaduan klasik dan modern.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/194/3072206/willem_dafoe-R2kP_large.jpg
Tampil untuk Brand Fashion Wanita Miu Miu, Willem Dafoe Menggebrak di Paris Fashion Week
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/01/194/3069730/valentino-LxV8_large.jpg
Valentino Tampilkan Koleksi Penuh Warna di Paris Fashion Week
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/194/3067825/saint_laurent-tdwe_large.jpg
Saint Laurent Hadirkan Koleksi Bold di Paris Fashion Week
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/27/194/3026688/katy_perry-a42h_large.jpg
Katy Perry ke Paris Fashion Week Pakai Gaun 152 Meter, Netizen: Sepanjang Anyer-Panarukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/06/194/2979889/potret-flawless-ten-nct-untuk-ysl-di-paris-fashion-week-ohF2fZF6GT.jpg
Potret Flawless TEN NCT untuk YSL di Paris Fashion Week
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/06/194/2979927/potret-para-idol-kpop-di-paris-fashion-week-2024-dari-jisoo-blackpink-hingga-momo-twice-BwdAiruRoG.jpg
Potret Para Idol Kpop di Paris Fashion Week 2024, dari Jisoo BLACKPINK hingga Momo Twice
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement