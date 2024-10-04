Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Tampilan Imut Jennie BLACKPINK dengan Rambut Barunya di Paris Fashion Week

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Jum'at, 04 Oktober 2024 |13:18 WIB
Tampilan Imut Jennie BLACKPINK dengan Rambut Barunya di Paris Fashion Week
Tampilan Jennie BLACKPINK di Paris Fashion Week. (Foto: Instagram)
A
A
A

GRUP K-Pop BLACKPINK bukan hanya dikenal dengan karyanya saja, tapi juga dengan penampilan para anggotanya, salah satunya Jennie. Penampilan Jennie di Fashion Week memang sangat dinantikan, termasuk pada acara Chanel Spring/Summer 2025 di Paris Fashion Week. 

Setiap Jennie BLACKPINK tampil di acara Chanel selama Paris Fashion Week, para penggemar dan fashionista menantikan apa yang akan ditampilkan oleh merek fashion tersebut. Sejak dinobatkan sebagai duta global Chanel pada tahun 2017, Jennie mampu mengejutkan publik dengan penampilan berbeda, mulai dari sepatu balet hingga gaun.
Jennie BLACKPINK
Namun di acara Chanel Musim Semi/Musim Panas 2025, Jennie melampaui ekspektasi dengan perubahan fesyennya yang paling dramatis hingga saat ini. Jennie tampil di acara ini dengan penampilan baru yang mengejutkan banyak orang. 

Jika tampil dengan rambut coklat khasnya, kali ini Jennie berani tampil dengan rambut pirang platinum. Meski rambut barunya kemungkinan berupa wig, namun hasilnya terlihat sangat natural dan membuat banyak orang takjub.
Jennie BLACKPINK
Penampilan Jennie di acara tersebut benar-benar menjadi sorotan, terutama karena ia juga memilih gaya yang sama memukaunya: celana pendek mikro wol berwarna biru kehijauan yang dipadukan dengan stoking hitam tipis dan sepatu hak kulit hitam berhiaskan logo CC ikonik Chanel.

 

Halaman:
1 2
      
