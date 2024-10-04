Keren, Seniman Ini Hadirkan Karya Batik dalam Dimensi Baru

SENIMAN fashion Tiarma Sirait kembali menggemar pameran lukisan di Cemara 6 Galeri, Jakarta Pusat pada 3 – 16 Oktober 2024. Menariknya, Tiarma memamerkan lukisan batik kontemporer bertajuk “Batik Dalam Dimensi Baru”.

Tiarma Sirait mengatakan pameran ini untuk menunjukkan karya dirinya dalam mengeksplorasi batik lewat media kanvas. Meski demikian, ia mengatakan karyanya ini tidak akan menggeser batik konvensional.

“Segala teknologi baru saling melengkapi dan untuk generasi digital mereka akan lebih senang eksplorasi batik dengan media baru dan bagi orang yang senang terhadap batik pasti akan mencari akar budaya batik lebih mendalam lagi,” ujar Tiarma kepada MNC Portal saat ditemui di Jakarta.

Seniman asal Bandung ini menambahkan eksplorasi batik lewat kanvas ini juga sekaligus untuk mengenalkan batik kepada generasi muda.

“Ini sarana untuk anak muda, yakni gen Z bahwa eksplorasi batik gak akan berhenti dalam satu titik, akan lanjut ke media baru,” katanya.

Untuk karyanya ini, Tiarma mengatakan tidak terinspirasi dari satu ciri khas batik. Apalagi dia seniman yang suka dengan gaya fusion, di mana kerap mencampurkan berbagai gaya, motif, hingga budaya.

“Saya seneng menggabungkan dalam berbagai kebudayaan dan persilangan. Ada gaya pesisir, Eropa, ada style saya sendiri jadi itu yang justru membuat saya senang mengeksplorasi batik,” bebernya.