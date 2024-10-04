Advertisement
HOME WOMEN WOMEN

35 Ribu Sheila Gank Berdendang Bersama di Konser Sheila On 7 Tunggu Aku Di Bandung

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Jum'at, 04 Oktober 2024 |14:00 WIB
35 Ribu Sheila Gank Berdendang Bersama di Konser Sheila On 7 Tunggu Aku Di Bandung
Tur konser "Tunggu Aku Di" oleh Sheila On 7 setelah sukses digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung pada Sabtu (28/9/2024). (Foto: dok Sheila On 7)
KOTA kembang jadi kota terakhir Tur konser Sheila on 7 yang bertajuk "Tunggu Aku Di". Setelah digelar di lima kota besar Indonesia, konser ini sukses menggebrak Stadion Si Jalak Harupat pada Sabtu (28/9/2024). 

Konser yang ditunggu-tunggu 35 ribu Sheila Gank ini asyik berdendang bersama selama hampir 2,5 jam. Tak kalah menarik dengan kota-kota sebelumnya, Bandung sebagai kota terakhir dari rangkaian tur ini juga sukses menyajikan keseruan.

Sheila Gank
35 ribu orang Sheila Gank dari berbagai kota di Indonesia meramaikan konser ‘Tunggu Aku Di’ Bandung (Foto: dok Sheila On 7)

Aksi Duta cs sejak awal konser langsung bergelora dan mengajak para penggemarnya ikut bersorai menikmati alunan 24 lagu. Aksi panggung band asal Yogyakarta ini memang selalu memukau. Euforia Sheila Gank pun terpancar kala mereka bernostalgia.

Dengan skala konser yang besar dan suasana yang intim, acara ini menjadi malam yang tidak terlupakan bagi Sheila Gank.

CEO Antara Suara Andri Verraning Ayu mengatakan bahwa ‘Tunggu Aku Di’ Bandung menjadi konser penutup yang istimewa yang dipersiapkan dengan sepenuh hati. 

“Kami menghadirkan konser ini dengan persiapan maksimal, bukan hanya dari aspek experience yang kami harap dapat dirasakan langsung oleh segenap Sheila Gank, tapi juga berbagai elemen lain yang telah coba dipersiapkan secara maksimal. Kami berharap konser ini bisa memberikan pengalaman yang berkesan dan tak terlupakan bagi para Sheilagank,” tuturnya.

      
