5 Potret Cantik Choi Soon-hwa Kontestan Tertua Beauty Pageant Korea, Sudah Punya 3 Cucu

SOSOK Choi Soon-hwa menjadi bahan pembicaraan netizen, lantaran berhasil menjadi salah satu finalis kontes kecantikan di Korea Selatan. Ini pun membuat Choi Soon-hwa menjadi kontestan tertua Miss Universe Korea 2024.

Namanya belakangan memang tengah naik daun, usai sukses mengikuti kontes kecantikan tersebut pada akhir September lalu. Berikut beberapa potret cantik dari sosok Choi Soon-hwa, melansir dari akun Instagram @soonhwa1.

Model Top

Choi Soon-Hwa baru mulai dikenal publik setelah dirinya berpartisipasi sebagai salah satu model di ajang Seoul Fashion Week, tepatnya di tahun 2018 silam.

Setelah itu, namanya sebagai model lansia pun semakin naik daun. Bahkan, Choi juga pernah melakukan pemotretan dengan sederet majalah papan atas, seperti Harper’s Bazaar, Elle, dan GQ Korea.

Kesuksesannya sebagai model lansia top pun membuat dirinya mendapat julukan legenda karena dirinya dianggap menjadi pencipta tren model senior di Korea Selatan.

Menang Best Dresses

Dalam ajang Miss Universe Korea 2024 yang diadakan pada 30 September lalu, Choi Soon-hwa bersaing dengan 31 finalis lain.

Sayangnya, ia belum berhasil mendapat gelar juara. Padahal, jika lolos, ia akan menorehkan sejarah sebagai kontestan tertua di Miss Universe 2024 yang saat ini masih dipegang oleh Alejandra Rodriguez.

Meski begitu, di ajang tersebut Choi Soon-hwa mendapatkan penghargaan dengan dinobatkan sebagai Best Dresses.

Modeling di usia 70 tahun

Kehidupan Choi Soon-hwa berangsur berubah setelah ia bertemu seorang pendeta sekaligus pasiennya di tahun 2014. Pendeta yang tengah sakit tersebut bertanya kepadanya mengapa ia tidak menjadi seorang model saja.

Setelah mendengar ucapan tersebut, ibu dua orang anak ini mencoba peruntungannya di bidang modeling. Di usia 72 tahun, Choi pun mulai merintis kariernya menjadi seorang model.