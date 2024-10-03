Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Cantik Choi Soon-hwa Kontestan Tertua Beauty Pageant Korea, Sudah Punya 3 Cucu

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 04 Oktober 2024 |09:10 WIB
5 Potret Cantik Choi Soon-hwa Kontestan Tertua Beauty Pageant Korea, Sudah Punya 3 Cucu
Choi Soon-hwa Model Usia 80 Tahun. (Foto: Instagram)
A
A
A

SOSOK Choi Soon-hwa menjadi bahan pembicaraan netizen, lantaran berhasil menjadi salah satu finalis kontes kecantikan di Korea Selatan. Ini pun membuat Choi Soon-hwa menjadi kontestan tertua Miss Universe Korea 2024.  

Namanya belakangan memang tengah naik daun, usai sukses mengikuti kontes kecantikan tersebut pada akhir September lalu. Berikut beberapa potret cantik dari sosok Choi Soon-hwa, melansir dari akun Instagram @soonhwa1.

Model Top

Choi Soon-hwa

Choi Soon-Hwa baru mulai dikenal publik setelah dirinya berpartisipasi sebagai salah satu model di ajang Seoul Fashion Week, tepatnya di tahun 2018 silam. 

Setelah itu, namanya sebagai model lansia pun semakin naik daun. Bahkan, Choi juga pernah melakukan pemotretan dengan sederet majalah papan atas, seperti Harper’s Bazaar, Elle, dan GQ Korea.

Kesuksesannya sebagai model lansia top pun membuat dirinya mendapat julukan legenda karena dirinya dianggap menjadi pencipta tren model senior di Korea Selatan.

Menang Best Dresses

Choi Soon-hwa

Dalam ajang Miss Universe Korea 2024 yang diadakan pada 30 September lalu, Choi Soon-hwa bersaing dengan 31 finalis lain. 

Sayangnya, ia belum berhasil mendapat gelar juara. Padahal, jika lolos, ia akan menorehkan sejarah sebagai kontestan tertua di Miss Universe 2024 yang saat ini masih dipegang oleh Alejandra Rodriguez.

Meski begitu, di ajang tersebut Choi Soon-hwa mendapatkan penghargaan dengan dinobatkan sebagai Best Dresses.

Modeling di usia 70 tahun

Choi Soon-hwa

Kehidupan Choi Soon-hwa berangsur berubah setelah ia bertemu seorang pendeta sekaligus pasiennya di tahun 2014. Pendeta yang tengah sakit tersebut bertanya kepadanya mengapa ia tidak menjadi seorang model saja.

Setelah mendengar ucapan tersebut, ibu dua orang anak ini mencoba peruntungannya di bidang modeling. Di usia 72 tahun, Choi pun mulai merintis kariernya menjadi seorang model.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/611/3175167//nagita-u942_large.jpg
Cerita Nagita Slavina Ketemu Kendall Jenner di Paris: Cuma Bisa Terdiam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/611/3173582//fuji-cVXA_large.jpg
Fuji Masuk Nominasi The 100 Most Beautiful Faces 2025, Lalui Seleksi Ketat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/33/3134802//kimmy_jayanti-fc2J_large.jpg
Selamat, Model Kimmy Jayanti Hamil Anak Ketiga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/625/3111645//seni_lukis-DRZG_large.jpg
Kolaborasi Seni dan Fashion: Merayakan Kekuatan Budaya Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/612/3089372//6_kekasih_pemain_timnas_indonesia_yang_seorang_model_supercantik-VF9I_large.jpg
6 Kekasih Pemain Timnas Indonesia yang Seorang Model Supercantik
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement