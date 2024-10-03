Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Buka Babak Baru Pendidikan Indonesia, HighScope Indonesia Institute Berubah Jadi Redea

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 03 Oktober 2024 |20:15 WIB
Buka Babak Baru Pendidikan Indonesia, HighScope Indonesia Institute Berubah Jadi Redea
Buka Babak Baru Pendidikan Indonesia, HighScope Indonesia Institute Berubah Jadi Redea (Foto: Wiwie H/Okezone)
A
A
A

HighScope Indonesia Institute resmi mengumumkan perubahan nama menjadi Redea Institute. Hal ini menandai babak baru dalam dunia pendidikan Indonesia yang menggabungkan nilai-nilai lokal dengan kesempatan global. 

Transformasi ini dirancang untuk membawa visi pendidikan yang lebih luas dan mengedepankan karya dan kontribusi Indonesia. Tentunya, sambil tetap menjaga komitmen terhadap kualitas pendidikan yang telah dikenal selama lebih dari dua dekade.

Pendiri dan Presiden Direktur Redea Institute, Antarina S. F. Amir, menyampaikan bahwa perubahan nama ini bukan sekadar rebranding, melainkan langkah strategis untuk memperluas akses dan peluang bagi siswa di Indonesia. 

“Kami telah berkembang melampaui apa yang pernah didukung oleh HighScope Indonesia Institute, dan Redea Institute hadir untuk memberikan manfaat lebih bagi siswa, keluarga, dan seluruh pemangku kepentingan," ujar Antarina, dalam jumpa pers yang berlangsung di Jakarta.

Sebagai bagian dari transformasi ini, Redea Institute juga mengumumkan kemitraan strategis dengan dua lembaga pendidikan internasional terkemuka.

Di antaranya yakni dari Center For Excellence (CFE) at New Tech High School (NTHS) di Napa-California, yang merupakan program dari Friends of New Tech (FONT), dan PEN (Practice Enterprise Network) Worldwide. 

Kerjasama ini akan memungkinkan siswa untuk terhubung dengan jaringan global yang lebih luas serta mengakses metode pembelajaran berbasis proyek dan pengalaman kewirausahaan yang relevan dengan dunia kerja.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Center for Excellence di New Tech High School (NTHS), Napa, California, Aaron Eisberg mengatakan, peluncuran Redea Institute telah membuka jalan bagi kemitraan baru antara New Tech High School dan pendidikan di Indonesia. 

“Kami sangat bersemangat untuk berkolaborasi dengan Redea dalam membangun generasi pemimpin masa depan yang siap menghadapi tantangan global dengan keterampilan abad ke-21,” ujar Aaron. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/29/612/3001994/berikan-pendidikan-usia-dini-sebelum-6-tahun-ini-sederet-manfaatnya-6BOUMT4WWl.jpg
Berikan Pendidikan Usia Dini Sebelum 6 Tahun, Ini Sederet Manfaatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/11/22/612/2712751/perempuan-juga-butuh-pendidikan-meskipun-sudah-menikah-2BJH4txK3t.jpg
Perempuan Juga Butuh Pendidikan Meskipun Sudah Menikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/12/17/612/2518322/tantangan-majukan-generasi-muda-di-wilayah-4t-di-2022-0PoLZtlwDS.jpg
Tantangan Majukan Generasi Muda di Wilayah 4T di 2022
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/05/02/612/2404259/selamat-hari-pendidikan-nasional-ini-10-inspirasi-kutipan-untuk-merayakan-u63prHnsWZ.jpg
Selamat Hari Pendidikan Nasional! Ini 10 Inspirasi Kutipan untuk Merayakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/01/21/612/2348667/tren-pendidikan-online-pasca-pandemi-covid-19-seberapa-siap-indonesia-U4Vj8hNkeP.jpg
Tren Pendidikan Online Pasca-Pandemi Covid-19, Seberapa Siap Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/07/19/196/2248787/ubah-paradigma-pendidikan-karakter-anak-tak-mungkin-tercipta-jika-dibebankan-pada-sekolah-Qhzi5nc1Mi.jpg
Ubah Paradigma, Pendidikan Karakter Anak Tak Mungkin Tercipta Jika Dibebankan pada Sekolah
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement