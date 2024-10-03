Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Beby Tsabina Tampil dengan Sleeveless Dress, Sekarang Sudah Jadi Ibu Pejabat

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 03 Oktober 2024 |19:03 WIB
Potret Beby Tsabina Tampil dengan Sleeveless Dress, Sekarang Sudah Jadi Ibu Pejabat
Potret Beby Tsabina yang Jadi Ibu Pejabat. (Foto: Instagram)
A
A
A

BEBERAPA selebriti Indonesia memang berhasil menduduki kursi DPR. Tidak hanya para selebriti, pasangan mereka pun banyak yang juga ikut melaju ke DPR, salah satunya adalah Rizki Aulia Rahman Natakusumah.

Suami dari artis cantik Beby Tsabina ini memang berhasil masuk ke Senayan, sekaligus menjadikan Beby Tsabina sebagai ibu pejabat. Jadi ibu pejabat, penampilan Beby Tsabina pun banyak membuat orang penasaran.

Dalam potretnya ini, Beby Tsabina nampak tengh menikmati liburan di Amerika Serikat. Momen liburan itu dia bagikan di laman Instagram pribadinya. Selama liburan, Beby mengunjungi beberapa destinasi wisata. Tak lupa dia mengabadikan momen selama di sana.

Salah satunya adalah gaya outfit Beby Tsabina yang selalu terlihat stylish. Seperti di foto ini dia tampil cantik dalam balutan sleeveless dress. Berikut ulasannya dari Instagram @bebytsabina. 

Pakai sleeveless dress
Beby Tsabina
Potret cantik Beby Tsabina dalam balutan sleeveless dress. Dress yang ia pakai ini berwarna putih dengan detail corak warna hitam. Ia pose di pinggir jalan sambil memegang kopi dan tas hitam.

"Cantik amat istri orang," kata @gabriella Eka Putri.

Senyum manis
Beby Tsabina
Paras cantik Beby di foto ini begitu terpancar. Dia memakai polesan makeup natural dan tampilan rambut digerai. Tak lupa dia pose tersenyum manis.

 

Halaman:
1 2
      
