4 Tipe Orang yang Harus Dihindari untuk Hidup Lebih Waras dan Bahagia

TIDAK semua orang harus kita jadikan teman, apalagi sahabat. Sebab, selain tidak semua orang hadir sebagai individu yang baik, nyatanya di dunia ini banyak orang yang toxic. Dengan kata lain, bisa memberikan pengaruh buruk atau negatif pada diri kita.

Bahkan, orang-orang seperti ini dikatakan bisa menjadi penyebab stres dan drama dalam hidup kita. Lantas orang bagaimana sih yang patut kita hindari dalam hidup ini? Diwarta dari Times of india, Kamis (3/10/2024) berikut paparannya.

1. Banyak omong no action : Orang yang banyak berbicara dan mudah membuat janji sering kali tidak dapat diandalkan. Mereka mungkin terlihat antusias dan berkomitmen, tetapi saat tiba waktunya untuk bertindak, tapi sering menarik kembali pernyataan mereka dengan berbagai alasan.

Sikap ini merusak kepercayaan dan membuat orang seperti ini sulit untuk dipercaya.