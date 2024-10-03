Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Shandy Aulia Main Golf, Harga Stiknya Capai Rp63 Juta

Viona Marsanda , Jurnalis-Kamis, 03 Oktober 2024 |08:09 WIB
Potret Shandy Aulia Main Golf, Harga Stiknya Capai Rp63 Juta
Potret Shandy Aulia Main Golf. (Foto: Instagram)
A
A
A

ARTIS dan pengusaha Shandy Aulia kembali menarik perhatian publik, kali ini melalui gaya sporty-nya saat bermain golf. Olahraga ini memang tengah digemari banyak kalangan, tidak terkecuali para selebriti. 

Dalam unggahan akun Instagram @fashion_selebriti, Shandy terlihat menggunakan MAJESTY Iron Prestigio 13 TL-760 #6-9PAS L. Set eksklusif alat golf dari TopGolf ini dibanderol dengan harga Rp63,8 Juta.

Dengan gayanya yang anggun namun tetap tangguh, Shandy memperlihatkan bahwa golf bukan hanya sekedar olahraga, tetapi juga bagian dari gaya hidup yang penuh prestise.  Set golf MAJESTY yang digunakan Shandy dikenal dengan kualitas premium dan desain elegan, menjadikannya pilihan para pemain golf kelas atas. 

Stik Golf Shandy Aulia
Stik Golf Shandy Aulia

MAJESTY Iron Prestigio 13 TL-760 ini dibuat dengan teknologi canggih yang memastikan performa optimal bagi para pemain. Dikenal dengan bobotnya yang ringan dan material berkualitas tinggi, set ini menawarkan presisi dalam setiap ayunan. 

Tak heran jika Shandy Aulia memilih set ini untuk melengkapi penampilannya di lapangan golf. Penampilan Shandy dengan set golf mahal ini menunjukkan bahwa olahraga juga bisa menjadi kesempatan untuk tampil modis dan berkelas. 

Banyak penggemar yang memuji Shandy karena gaya elegannya yang tetap stylish meski dalam suasana santai bermain golf. 

Bagi para penggemar golf dan pecinta fashion, set golf MAJESTY Iron Prestigio ini tersedia di situs resmi TopGolf Indonesia, www.topgolf.co.id, dan menjadi pilihan ideal bagi mereka yang ingin menggabungkan performa tinggi dengan kemewahan dalam olahraga. 
 

(Martin Bagya Kertiyasa)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
