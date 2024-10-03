5 Mantan Pacar P Diddy Sebelum Terseret Kasus Prostitusi

RAPPER sekaligus produser musik Amerika Serikat, Sean Diddy Combs alias P Diddy masih jadi perbincangan panas netizen usai ditangkap atas dugaan kekerasan hingga perdagangan seksual. Selain kabar penangkapannya, penggerebakan rumah hingga dugaan sejumlah seleb Hollywood yang terlibat atas kasus itu juga bikin heboh publik.

Salah satunya yang disorot ialah deretan mantan kekasih P Diddy yang juga ikut tersorot dalam kasus ini. Beberapa dari mereka pun speak up bahkan mengaku jadi korban kekerasan seksual dari pria 54 tahun ini.

Ungkapan mereka kini makin memperpanas kasus tersebut. Deretan mantan pacar P Diddy ini juga ikut menjadi buah bibir netizen sedunia. Lantas, siapa saja sosok mantan kekasih P Diddy, rapper yang kini tersandung masalah kekerasan hingga perdagangan seksual?

Cassie Ventura

Pertama ada Cassandra alias Cassie Ventura. Selebritis Hollywood ini merupakan mantan kekasih P Diddy yang juga hangat diperbincangkan. Cassie diketahui melaporkan P Diddy pada November 2023 atas dugaan kekerasan seksual yang pernah dilakukan rapper tersebut. Cassie sendiri berpacaran bersama Diddy selama 10 tahun dari 2007 dan sempat putus nyambung.

Dalam gugatan hukum yang diajukan di pengadilan federal Manhattan, pengacara Cassie menuduh bahwa Cassie telah menanggung lebih dari satu dekade perilaku kasar dan tuntutan yang tidak terkendali, termasuk pemukulan berulang kali dan memaksanya untuk melakukan tindakan seksual dengan pekerja seks pria.

Kim Porter

Kemudian ada Kim Porter. Kim Porter lahir di Columbia, Georgia, pada tanggal 15 Desember 1970. Kim merupakan mantan kekasih P Diddy yang menjalin asmara cukup lama dan memberinya 3 orang anak. Hubungan mereka diketahui berjalan baik dan P Diddy begitu mengagumi sosok Kim Porter.

Sayangnya, hubungan mereka berakhir di tahun 1998. Kim Porter meninggal dunia pada tahun 2018 diduga akibat pneumonia. Muncul konspirasi bahwa P Diddy juga menjadi dalang kematian sang mantan kekasih yang diduga sempat ingin melaporkan tindakan kejahatannya.

Jennifer Lopez

Penyanyi Hollywood, Jennifer Lopez juga masuk dalam daftar mantan kekasih P Diddy. Hubungan mereka terjalin di tahun 1998, tak lama setelah rapper itu putus dari Kim Porter.

Hubungan P Diddy dengan J.Lo juga putus nyambung hingga keduanya resmi berpisah di tahun 2001. J.Lo mengonfirmasi dalam sebuah wawancara bahwa mereka putus karena P Diddy berselingkuh dan hubungan itu menyebabkan tekanan emosional pada J.Lo.