3 Hal yang Bisa Kamu Lakukan agar Lipstik Jadi Smooth di Bibir (Foto: Soulyu)

Banyak orang yang menggunakan lipstik setiap hari karena dapat membuat bibir tampak lebih indah, tetapi masalah yang sering muncul adalah bibir yang terasa kering setelah pemakaian. Lipstik yang kering di bibir bisa membuat tampilan menjadi kurang maksimal, bahkan menyebabkan bibir pecah-pecah.

Untuk menghindari hal ini, berikut adalah 3 tips yang bisa kamu lakukan agar lipstik tetap lembab dan nyaman di bibir sepanjang hari.

1. Rutin Eksfoliasi Bibir

Eksfoliasi bibir bertujuan untuk memastikan bibir tetap halus dan bebas dari kulit kering. Kamu bisa membeli lip scrub atau membuatnya dengan campuran gula dan madu untuk mengangkat sel-sel kulit mati. Lakukan eksfoliasi ini secara teratur, misalnya 2-3 kali seminggu, untuk menjaga permukaan bibir tetap lembut sehingga lipstik dapat menempel dengan sempurna.

2. Lip Balm Sebelum Aplikasi Lipstik