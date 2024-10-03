Ingin Kulit Tetap Glowing Setiap Hari? Ini Dia Basic Skincare Routine-nya!

Tahu nggak sih? Kamu bisa dapetin kulit glowing setiap hari dengan 3 skincare aja? Skincare routine yang sederhana namun efektif dapat membantu kamu mendapatkan kulit yang bersinar hanya perlu konsisten dalam menerapkannya.

Berikut adalah basic skincare routine yang dapat kamu lakukan setiap hari untuk menjaga kulit tetap glowing setiap hari!

1. Facial Wash

Bersihkan wajah kalian pagi dan malam menggunakan Soulyu Intensive Purifying Cleanser yang dapat membersihkan wajah kalian dari sisa-sisa makeup, kotoran, dan juga minyak. Facial wash ini mengandung Moist 24 ™ 0,5%, Glycolic Acid 2,88%, Niacinamide 0,5%, Probiotics III 1%, dan Hyaluronic Acid yang dapat mengeksfoliasi kulit, menghambat produksi melanin, mencerahkan kulit, sebagai anti inflamasi pada kulit yang rusak akibat sinar UV, membuat kulit terasa lebih sehat dan kenyal, mengurangi tanda-tanda penuaan seperti garis-garis halus dan kerutan, sebagai vitamin B3 dan antioksidan, dan mengunci kelembaban di dalam lapisan kulit sehingga membuat kulit terhidrasi dan terhindar dari kekeringan.

2. Serum