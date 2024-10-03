Jin BTS Terpilih Wakilkan Laneige, Pria Pertama yang Jadi Brand Ambassador

BERITA gembira untuk penggemar BTS dan K-Beauty, Anggota BTS Jin terpilih sebagai duta untuk Laneige, merek perawatan kulit populer asal Korea Selatan. Jin pun menjadi pria pertama yang menjadi brand ambassador merek tersebut.

Pengumuman ini tentu saja langsung disambut baik oleh penggemarnya. Mereka pun sudah tak sabar menantikan kolaborasi antara denim dan produk perawatan kulit terpopuler di dunia.

Dikenal sebagai "worldwide handsome", citra Jin yang menakjubkan mengukuhkan posisinya sebagai ikon global yang layak bagi Laneige. Merek kecantikan ini terkenal dengan inovasi pada kulit dan bibir serta hadir di 44 negara.

Kolaborasi ini merupakan bagian dari strategi global Laneige untuk meningkatkan popularitas denim guna memperluas jangkauannya ke dunia. Jin, yang akan membawa obor Olimpiade Paris 2024 untuk mewakili Korea Selatan, dipandang sebagai orang yang tepat untuk mempromosikan kehadiran global Laneige dalam budaya K yang sedang berkembang.

Mulai bulan Oktober, Laneige akan meluncurkan konsep "Cream Skin" bersama Jin. Program ini mengusung slogan "The Deep Moisture You Need, The Milky Light Texture You Love,", menunjukkan sifat melembapkan dan tekstur ringan dari produk krim kulit.

Dengan pesona Jin yang memiliki kualitas kulit halus dia pun dianggap cocok dengan brand ini. Kolaborasi ini pun diyakini dapat meningkatkan popularitas Laneige dan memperkenalkan krim kulit tersebut ke pasar internasional.

(Martin Bagya Kertiyasa)