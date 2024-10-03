Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Jin BTS Terpilih Wakilkan Laneige, Pria Pertama yang Jadi Brand Ambassador

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Kamis, 03 Oktober 2024 |18:01 WIB
Jin BTS Terpilih Wakilkan Laneige, Pria Pertama yang Jadi Brand Ambassador
Jin BTS Jadi Wajah Baru Laneige. (Foto: Instagram)
A
A
A

BERITA gembira untuk penggemar BTS dan K-Beauty, Anggota BTS Jin terpilih sebagai duta untuk Laneige, merek perawatan kulit populer asal Korea Selatan. Jin pun menjadi pria pertama yang menjadi brand ambassador merek tersebut. 

Pengumuman ini tentu saja langsung disambut baik oleh penggemarnya. Mereka pun sudah tak sabar menantikan kolaborasi antara denim dan produk perawatan kulit terpopuler di dunia.

Dikenal sebagai "worldwide handsome", citra Jin yang menakjubkan mengukuhkan posisinya sebagai ikon global yang layak bagi Laneige. Merek kecantikan ini terkenal dengan inovasi pada kulit dan bibir serta hadir di 44 negara. 

Jin BTS

Kolaborasi ini merupakan bagian dari strategi global Laneige untuk meningkatkan popularitas denim guna memperluas jangkauannya ke dunia. Jin, yang akan membawa obor Olimpiade Paris 2024 untuk mewakili Korea Selatan, dipandang sebagai orang yang tepat untuk mempromosikan kehadiran global Laneige dalam budaya K yang sedang berkembang.

Mulai bulan Oktober, Laneige akan meluncurkan konsep "Cream Skin" bersama Jin. Program ini mengusung slogan  "The Deep Moisture You Need, The Milky Light Texture You Love,", menunjukkan sifat melembapkan dan tekstur ringan dari produk krim kulit.

Dengan pesona Jin yang memiliki kualitas kulit halus dia pun dianggap cocok dengan brand ini. Kolaborasi ini pun diyakini dapat meningkatkan popularitas Laneige dan memperkenalkan krim kulit tersebut ke pasar internasional.

(Martin Bagya Kertiyasa)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/612/3148957/berkaca_dari_rm_dan_v_mengapa_pria_korsel_harus_wamil-OaG1_large.jpg
Berkaca dari RM dan V, Mengapa Pria Korsel Harus Wamil?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/11/612/3020106/potret-wamil-v-bts-saat-patroli-bocor-gagah-pakai-seragam-kP27WJ2F30.jpg
Potret Wamil V BTS saat Patroli Bocor, Gagah Pakai Seragam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/02/612/3003408/bts-rilis-merchandise-terbaru-monochrome-bakal-dijual-di-indonesia-CfUAfN4yAD.jpg
BTS Rilis Merchandise Terbaru MONOCHROME, Bakal Dijual di Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/13/612/2900538/jimin-bts-ulang-tahun-ke-28-dan-berzodiak-libra-kenali-karakternya-fkbSTOSVzr.jpg
Jimin BTS Ulang Tahun ke-28 dan Berzodiak Libra, Kenali Karakternya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/20/194/2849093/wow-gaya-ken-di-film-barbie-ternyata-terinspirasi-dari-jimin-bts-qMxsJCHSAu.jpg
Wow! Gaya Ken di Film Barbie Ternyata Terinspirasi dari Jimin BTS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/19/194/2848789/v-bts-gabung-jadi-wajah-terbaru-lini-perhiasan-mewah-cartier-McsCOvY0DD.JPG
V BTS Gabung Jadi Wajah Terbaru Lini Perhiasan Mewah Cartier
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement