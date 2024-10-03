Waspada Risiko Tren Infus Vitamin Jadi Doping, Alergi hingga Peradangan Pembuluh Darah!

BELAKANGAN ini penggunaan infus vitamin sebagai doping sedang menjadi tren di Korea Selatan dan China, khususnya di kalangan para pekerja. Kebiasaan gila kerja, disebut membuat penggunaan infus vitamin tersebut jadi banyak diganderungi para ‘workaholic’.

Mereka menjadikan infus vitamin tersebut untuk mengatasi kelelahan dan memulihkan energi mereka untuk bekerja. Melansir South China Morning Post, Kamis (3/10/2024) infus vitamin ini dikenal sebagai terapi nutrisi intravena (IVNT).

Obat tetes ini biasanya terdiri dari campuran vitamin cair dan garam, yang dimasukkan langsung ke dalam tubuh. Infus ini pada awalnya digunakan untuk pengobatan kanker, kesehatan sendi, dan terapi pertumbuhan.

Namun, sebagaimana mengutip laporan Medical Aesthetics News, portal industri kecantikan Korea Selatan, belakangan, penggunaan IVNT telah berkembang menjadi pengobatan estetika.

Lantas, apakah tren infus vitamin ini cukup aman digunakan secara umum untuk kesehatan? Ahli gizi di Universitas Sains dan Teknologi Huazhong Rumah Sakit Xiehe Shenzhen, Deng Guifang mengatakan, pada dasarnya, infus nutrisi atau vitamin akan melewati sistem filter tubuh.

Tren Infus Vitamin Jadi Doping (Foto: Weixin)

Nah, proses tersebut bisa meningkatkan risiko reaksi serius pada kesehatan tubuh. Salah satunya, yakni flebitis alias peradangan pembuluh darah.