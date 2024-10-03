Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Waspada Risiko Tren Infus Vitamin Jadi Doping, Alergi hingga Peradangan Pembuluh Darah!

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 03 Oktober 2024 |18:30 WIB
Waspada Risiko Tren Infus Vitamin Jadi Doping, Alergi hingga Peradangan Pembuluh Darah!
Waspada Risiko Tren Infus Vitamin Jadi Doping (Foto:Weixin)
A
A
A

BELAKANGAN ini  penggunaan infus vitamin sebagai doping sedang menjadi tren di Korea Selatan dan China, khususnya di kalangan para pekerja.  Kebiasaan gila kerja, disebut  membuat penggunaan infus vitamin tersebut jadi banyak diganderungi para ‘workaholic’. 

Mereka menjadikan infus vitamin tersebut untuk mengatasi kelelahan dan memulihkan energi mereka untuk bekerja.  Melansir South China Morning Post, Kamis (3/10/2024)  infus vitamin ini dikenal sebagai terapi nutrisi intravena (IVNT). 

Obat tetes ini biasanya terdiri dari campuran vitamin cair dan garam, yang dimasukkan langsung ke dalam tubuh.  Infus ini pada awalnya digunakan untuk pengobatan kanker, kesehatan sendi, dan terapi pertumbuhan. 

Namun, sebagaimana mengutip laporan  Medical Aesthetics News, portal industri kecantikan Korea Selatan, belakangan, penggunaan IVNT telah berkembang menjadi pengobatan estetika. 

Lantas, apakah tren infus vitamin ini cukup aman digunakan secara umum untuk kesehatan?  Ahli gizi di Universitas Sains dan Teknologi Huazhong Rumah Sakit Xiehe Shenzhen, Deng Guifang mengatakan, pada dasarnya, infus nutrisi atau vitamin akan melewati sistem filter tubuh. 

Tren Infus Vitamin Jadi Doping (Foto: Weixin)
Tren Infus Vitamin Jadi Doping (Foto: Weixin)

Nah, proses tersebut bisa meningkatkan risiko reaksi serius pada kesehatan tubuh. Salah satunya, yakni flebitis alias peradangan pembuluh darah. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/612/3175555//purbaya-LaBI_large.jpg
Momen Menkeu Purbaya Ratukan Istri saat Turun dari Mobil Curi Perhatian 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/629/3175342//nagita-9wS8_large.jpg
4 Potret Keluarga Sultan Andara Lagi Tertidur, Netizen: Aura Mahal 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/337/3174183//hut_tni-3hpJ_large.jpg
Duh! Bendera Merah Putih Robek saat Gladi HUT Ke-80 TNI di Monas, Ini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172798//penangkapan-Yd1W_large.jpg
Geger! Nenek 75 Tahun Simpan Jasad Putrinya dalam Freezer Selama Dua Dekade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/612/3172507//viral-xbqg_large.jpg
Viral! Perselingkuhan Suami Pemilik Melstore Terbongkar, Istri Sah Langsung Tegur Pelakor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/612/3172510//ahmad-2Q5F_large.jpg
Ini Pekerjaan Ahmad Assegaf, Suami Tasya Farasya yang Diduga Tak Beri Nafkah Lahir Batin
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement