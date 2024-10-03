Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

5 Potret Ariel NOAH yang Dikira Pakai Filter Ternyata Garis Keriput di Wajah

Resi Safitri , Jurnalis-Kamis, 03 Oktober 2024 |15:22 WIB
5 Potret Ariel NOAH yang Dikira Pakai Filter Ternyata Garis Keriput di Wajah
5 Potret Ariel NOAH yang Dikira Pakai Filter Ternyata Garis Keriput di Wajah (Foto: TikTok @bund.lifetainment)
A
A
A

5 Potret Ariel NOAH yang Dikira Pakai Filter Ternyata Garis Keriput di Wajah, saat ini ramai menjadi perbincangan netizen karena penampilannya yang mengejutkan.

Ariel Noah baru-baru ini tampil sebagai bintang tamu dalam salah satu acara. Dalam perbincangan hangatnya, Ariel mengungkapkan sejumlah cerita menarik tentang perjalanan kariernya di dunia musik, kehidupan pribadinya, serta pandangannya terhadap industri hiburan Tanah Air. 

Namun saat video dirinya menghadiri acara BUNDlifetainment tersebut beredar, warganet justru malah dibuat fokus dengan visual wajahnya yang dinilai terlihat lebih tua dari biasanya.

Penasaran? Berikut adalah beberapa potret Ariel yang dikira pakai filter wajah,  sebagaimana dilansir dari akun TikTok @bund.lifetainment, Kamis (3/10/2024)

5 Potret Ariel NOAH yang Dikira Pakai Filter Ternyata Garis Keriput di Wajah

1.Wajah berkerut: Para netizen merasa kaget melihat visual wajah Ariel yang tampak sangat berbeda dari biasanya. Dalam video wawancara itu, wajahnya terlihat lebih berkerut, menandakan bahwa vokalis band NOAH tersebut tak lagi tampak awet muda seperti  biasanya.

5 Potret Ariel NOAH yang Dikira Pakai Filter Ternyata Garis Keriput di Wajah (Foto: TikTok @bund.lifetainment)
5 Potret Ariel NOAH yang Dikira Pakai Filter Ternyata Garis Keriput di Wajah (Foto: TikTok @bund.lifetainment)

“Jangan bilang itu cuma filter,” kata @Sa*** Marhaendra

“Ini kayak efek tiktok yg tua itu deh, komentar dari @a**lia

2. Wajah sesuai usia: Banyak netizen berkomentar bahwa penampilan Ariel sudah sesuai dengan usianya yang memang tak bisa lagi dibilang muda, karena sudah mencapai 43 tahun, sejalan dengan perubahan wajah yang menunjukkan tanda-tanda penuaan alami.

5 Potret Ariel NOAH yang Dikira Pakai Filter Ternyata Garis Keriput di Wajah (Foto: TikTok @bund.lifetainment)
5 Potret Ariel NOAH yang Dikira Pakai Filter Ternyata Garis Keriput di Wajah (Foto: TikTok @bund.lifetainment)
 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
