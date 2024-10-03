Mitos atau Fakta, Rambut Hidung Tumbuh Panjang Jika Dicabut? Ini Kata dokter Tirta

Salah satu kontennya yang populer adalah Mitos dan Fakta, di mana dokter Tirta merespons berbagai pertanyaan kesehatan yang sering kali simpang siur di dunia maya.

Dalam kontennya, Tirta membahas beberapa topik menarik seperti mitos seputar sakit mata menular. Ia menjelaskan bahwa sakit mata hanya bisa menular jika disebabkan oleh infeksi virus dan melalui droplet, bukan karena sekadar tatapan mata.

Kemudian, pria yang kerap disapa Cipeng ini mengoreksi kesalahpahaman umum tentang minum air hangat setelah lari yang diyakini bisa menghancurkan lemak. Dokter Tirta menyatakan bahwa suhu air tidak mempengaruhi lemak dalam tubuh, sehingga anggapan tersebut adalah mitos belaka.

Selanjutnya, ada mitos bahwa mencabut rambut hidung bisa membuatnya tumbuh lebih panjang. Menurut Tirta, mencabut atau memotong rambut hidung hanya akan membuatnya tumbuh kembali tapi tidak mempengaruhi panjangnya.

Dalam konten lain, Tirta juga mengungkap fakta bahwa banyak pikiran tidak membuat kulit menjadi gelap karena penyebab utama kulit gelap adalah paparan sinar matahari bukan stres.

Dengan keahlian medisnya, dia juga menjelaskan bahwa orang yang pernah terkena cacar memiliki kekebalan, namun dapat terinfeksi lagi jika kekebalan tubuhnya menurun. Dokter Tirta juga membahas tentang varises, yang disebabkan oleh pembuluh darah vena yang tidak dapat mengembalikan darah dengan baik ke jantung.

