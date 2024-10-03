8 Makanan Penurun Kolesterol, Dijamin Ampuh

KOLESTEROL menjadi salah satu penyakit langganan yang banyak diderita masyarakat Indonesia. Kolesterol muncul akibat banyak mengonsumsi makanan yang tidak sehat, seperti tinggi lemak dan minyak.

Jika kolesterol dibiarkan begitu saja, maka bisa meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, stroke, dan serangan jantung. Salah satu cara paling efektif untuk mengontrol kadar kolesterol adalah melalui pola makan yang sehat.

Ada beberapa makanan yang sebaiknya Anda pilih. Jika Anda merasa bingung tentang cara memperbaiki pola makan Anda berkonsultasilah dengan tenaga kesehatan untuk mendapatkan saran yang tepat.

Melansir dari Woman&Home Kamis (3/8/2024) berikut pilihan makanan yang bisa membantu menurunkan kolesterol dalam darah.

1. Edamame

Jika Anda mencari camilan yang mengenyangkan, edamame bisa menjadi pilihan tepat. Makanan ini terbukti efektif dalam menurunkan kolesterol berkat kandungan protein nabatinya yang tinggi serta serat larut yang dapat memperlambat proses pencernaan. Dengan cara ini, edamame membantu mengurangi penyerapan kolesterol LDL ke dalam aliran darah, sehingga berkontribusi pada kesehatan jantung.

2. Kangkung

Kangkung adalah makanan yang ampuh untuk menurunkan kolesterol. Kangkung kaya akan serat larut dan antioksidan, sayuran ini bekerja dengan cara mengurangi kadar kolesterol LDL. Serat larut dalam kangkung mengikat asam empedu, yang terbuat dari kolesterol, sehingga mendorong tubuh untuk menggunakan kolesterol lebih banyak untuk memproduksi empedu. Kondisi ini berkontribusi pada penurunan total kolesterol dan mendukung kesehatan jantung Anda.

Makanan penurun kolesterol. (Foto: Freepik)

3. Buah Zaitun

Menambahkan buah zaitun ke dalam menu harian Anda adalah langkah cerdas. Camilan ini mengandung lemak tak jenuh tunggal, terutama asam oleat, yang membantu menurunkan kolesterol LDL sekaligus meningkatkan kadar kolesterol HDL. Selain itu, buah zaitun juga kaya akan antioksidan, seperti polifenol, yang dapat melindungi jantung dari kerusakan.

4. Biji Chia

Biji chia adalah pilihan yang sangat baik untuk menurunkan kolesterol. Dengan kandungan serat larut dan asam lemak omega-3 yang tinggi, biji chia membantu mengurangi penyerapan kolesterol dalam darah. Serat larut dalam biji chia berfungsi untuk mengikat kolesterol dan memfasilitasi pengeluarannya dari tubuh.

Selain itu, biji chia juga dapat membantu menurunkan kadar kolesterol LDL dan mengurangi peradangan, yang berkontribusi pada kesehatan jantung secara keseluruhan.

5. Kacang Kenari

Kacang kenari adalah tambahan yang sempurna untuk yogurt, bubur, atau salad. Kacang ini kaya akan asam lemak omega-3 yang dapat membantu menurunkan kolesterol LDL sekaligus meningkatkan kadar HDL. Selain itu, kacang kenari juga mengandung antioksidan dan fitosterol, yang membantu mengurangi penyerapan kolesterol dalam tubuh.