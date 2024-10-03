6 Vitamin dan Suplemen untuk Tingkatkan Kesehatan Mata

MATA adalah salah satu aset yang harus dijaga. Cara yang paling mudah dilakukan untuk memperoleh mata yang sehat adalah dengan memanfaatkan asupan makanan dan suplemen harian.

Dengan mata yang sehat, seseorang bisa melakukan berbagai aktivitas dengan mudah. Lantas nutrisi apa saja yang diperlukan untuk menunjang kesehatan mata?

Merangkum dari Cnet, Kamis (3/10/2024) berikut enam nutrisi penting untuk meningkatkan kesehatan mata. Yuk disimak!

1. Vitamin A

Vitamin A mendukung penglihatan, sistem kekebalan tubuh, dan pertumbuhan keseluruhan. Nutrisi ini membantu produksi pigmen di retina, yang memungkinkan Anda melihat spektrum cahaya lengkap. Sumber vitamin A meliputi salmon, brokoli, sereal yang diperkaya, telur, dan wortel. Wortel, kaya beta karoten, sangat dikenal baik untuk mata.

2. Vitamin C

Vitamin C berfungsi seperti tabir surya untuk mata, melindungi dari kerusakan akibat sinar UV. Nutrisi ini juga berpotensi menurunkan risiko katarak. Anda bisa mendapatkan vitamin C dari kangkung, brokoli, jeruk, lemon, dan stroberi. Untuk melindungi mata saat beraktivitas di luar ruangan, selalu gunakan kacamata hitam dan topi.

Cara menjaga kesehatan mata

3. Asam Lemak Omega 3

Omega 3, yang ditemukan dalam ikan berlemak seperti salmon dan tuna, sangat dianjurkan untuk kesehatan mata. Nutrisi ini dapat memperlambat perkembangan degenerasi makula dan membantu mencegah mata kering. Sumber lain omega-3 termasuk biji chia, biji rami, dan kenari.

4. Vitamin E

Sebagai antioksidan, vitamin E membantu melindungi retina dari radikal bebas. Penelitian menunjukkan bahwa vitamin E dapat memperlambat perkembangan degenerasi makula. Makanan kaya vitamin E termasuk biji bunga matahari, kacang almond, dan sayuran berdaun hijau.