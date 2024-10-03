Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

6 Vitamin dan Suplemen untuk Tingkatkan Kesehatan Mata

Viona Marsanda , Jurnalis-Kamis, 03 Oktober 2024 |01:25 WIB
6 Vitamin dan Suplemen untuk Tingkatkan Kesehatan Mata
Cara menjaga kesehatan mata. (Foto: Freepik)
A
A
A

MATA adalah salah satu aset yang harus dijaga. Cara yang paling mudah dilakukan untuk memperoleh mata yang sehat adalah dengan memanfaatkan asupan makanan dan suplemen harian.

Dengan mata yang sehat, seseorang bisa melakukan berbagai aktivitas dengan mudah. Lantas nutrisi apa saja yang diperlukan untuk menunjang kesehatan mata?

Merangkum dari Cnet, Kamis (3/10/2024) berikut enam nutrisi penting untuk meningkatkan kesehatan mata. Yuk disimak!

1. Vitamin A

Vitamin A mendukung penglihatan, sistem kekebalan tubuh, dan pertumbuhan keseluruhan. Nutrisi ini membantu produksi pigmen di retina, yang memungkinkan Anda melihat spektrum cahaya lengkap. Sumber vitamin A meliputi salmon, brokoli, sereal yang diperkaya, telur, dan wortel. Wortel, kaya beta karoten, sangat dikenal baik untuk mata.

2. Vitamin C

Vitamin C berfungsi seperti tabir surya untuk mata, melindungi dari kerusakan akibat sinar UV. Nutrisi ini juga berpotensi menurunkan risiko katarak. Anda bisa mendapatkan vitamin C dari kangkung, brokoli, jeruk, lemon, dan stroberi. Untuk melindungi mata saat beraktivitas di luar ruangan, selalu gunakan kacamata hitam dan topi.

Cara menjaga kesehatan mata
Cara menjaga kesehatan mata

3. Asam Lemak Omega 3

Omega 3, yang ditemukan dalam ikan berlemak seperti salmon dan tuna, sangat dianjurkan untuk kesehatan mata. Nutrisi ini dapat memperlambat perkembangan degenerasi makula dan membantu mencegah mata kering. Sumber lain omega-3 termasuk biji chia, biji rami, dan kenari.

4. Vitamin E

Sebagai antioksidan, vitamin E membantu melindungi retina dari radikal bebas. Penelitian menunjukkan bahwa vitamin E dapat memperlambat perkembangan degenerasi makula. Makanan kaya vitamin E termasuk biji bunga matahari, kacang almond, dan sayuran berdaun hijau.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/14/487/3074414/mata-AgL9_large.jpg
Pentingnya Menjaga Kesehatan Mata Anak sejak Dini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/11/482/3073542/kesehatan_mata-gLKP_large.jpg
Kerja di Depan Komputer Terus? Begini Tips Jaga Kesehatan Mata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/11/483/3073287/mata-oX7I_large.jpg
Tips Memilih Kacamata yang Tepat, Hindari Digital Eye Strain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/21/481/3024215/klarifikasi-adul-soal-isu-alami-kebutaan-akibat-glaukoma-begini-penjelasannya-lNxmsKcIYp.jpg
Klarifikasi Adul soal Isu Alami Kebutaan Akibat Glaukoma, Begini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/30/481/2962949/vicky-prasetyo-program-kacamata-baca-murah-dari-partai-perindo-bantu-cerdaskan-kaum-lansia-nbuu9Ktuj9.jpg
Vicky Prasetyo: Program Kacamata Baca Murah dari Partai Perindo Bantu Cerdaskan Kaum Lansia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/15/481/2901678/gangguan-penglihatan-bisa-terjadi-di-tempat-kerja-digital-eye-strain-jadi-penyebab-utama-qGPqMJ3BOc.jpg
Gangguan Penglihatan Bisa Terjadi di Tempat Kerja, Digital Eye Strain Jadi Penyebab Utama
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement