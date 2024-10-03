Viral Tren Infus Vitamin di Korea Selatan dan China, Cocok untuk Workaholic?

TREN baru kini sedang marak di kalangan workaholic di Korea Selatan dan China. Kebiasaan gila kerja membuat penggunaan infus vitamin sebagai doping cukup marak.

Mereka menjadikan infus vitamin tersebut untuk mengatasi kelelahan dan memulihkan energi mereka untuk bekerja. Lantas, infus vitamin seperti apa yang sedang tren di kalangan para pekerja di Korsel dan China ini?

Melansir dari laman South China Morning Post, Kamis (3/10/2024), infus vitamin ini dikenal sebagai terapi nutrisi intravena (IVNT). Obat tetes ini biasanya terdiri dari campuran vitamin cair dan garam, yang dimasukkan langsung ke dalam tubuh. Infus ini pada awalnya digunakan untuk pengobatan kanker, kesehatan sendi, dan terapi pertumbuhan.

Namun, sebagaimana yang dicatat dari Medical Aesthetics News, portal industri kecantikan Korea Selatan, belakangan, penggunaan IVNT telah berkembang menjadi pengobatan estetika. Di klinik kecantikan Tox & Fill di Seoul misalnya.

Di sana menyediakan infus nutrisi yang harganya berkisar antara 25 ribu hingga 60 ribu won (USD 18 hingga USD 45) per sesi. Jika dirupiahkan, yakni sekitar Rp277 ribuan hingga Rp694 per sesi, yang berlangsung sekitar 40 menit. Klinik tersebut sendiri merekomendasikan pasiennya untuk melakukan infus secara mingguan.

Viral tren infus vitamin di Korea Selatan dan China. (Foto: Freepik)

Ada juga klinik lain di Seoul, bernama Bedah Plastik Sejin yang menawarkan beberapa jenis layanan infus. Di situs webnya dijelaskan, bahwa infus Cinderella, bawang putih, dan plasenta adalah salah satu jenis infus campuran yang saat ini paling populer di kalangan pelanggannya di Korea Selatan.

Infus yang mendapat julukan ‘Tetes Cinderella’ itu diklaim kaya akan antioksidan seperti asam alfa-lipoat dan Vitamin C, yang dapat mengurangi stres oksidatif dan memperlambat proses penuaan. Sementara, infus berisi tetesan bawang putih, yang berasal dari Vitamin B1, meninggalkan rasa berbau bawang putin dan dikatakan dapat mengurangi rasa lelah, terutama bagi mereka yang menderita insomnia.

Lalu, untuk infus plasenta tetes mengandung berbagai komponen dari plasenta, termasuk asam amino yang bertujuan membantu wanita paruh baya mengembalikan elastisitas kulit. Pakar Korea Selatan meyakini, bahwa tren ini dimulai antara tahun 2016 dan 2017, bertepatan dengan penyelidikan mantan presiden Korea Selatan Park Geun-hye atas tuduhan korupsi.

Pada 2016, Majelis Nasional mengungkapkan bahwa pemerintahan Park telah melakukan 31 pembelian infus IVNT, termasuk perawatan Cinderella, bawang putih, dan plasenta, dengan jumlah total 20 juta won (USD 15 ribu) dari Maret 2013 hingga Agustus 2016.