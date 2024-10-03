5 Fakta Pengobatan Ida Dayak, Metode Penyembuhan yang Sempat Viral di Media Sosial

FAKTA pengobatan Ida Dayak telah menjadi perbincangan hangat di media sosial. Terlebih setelah aksinya pengobatannya di beberapa tempat selalu dipadati oleh masyarakat. Ida Dayak dikenal dengan metode pengobatan tradisionalnya yang diklaim mampu menyembuhkan berbagai penyakit, seperti saraf kejepit dan patah tulang, tanpa menggunakan alat medis.

Namun, di balik popularitasnya, pengobatan Ida Dayak juga sempat diwarnai oleh berita hoaks yang menyesatkan masyarakat. Di Semarang, sejumlah warga menjadi korban informasi palsu terkait pengobatan Ida Dayak. Beredar pesan berantai di media sosial yang mengklaim bahwa Ida Dayak akan melakukan pengobatan di kawasan Aloon-Aloon Kota Semarang.

Warga dari berbagai daerah seperti Cilacap, Kebumen, dan Rembang berbondong-bondong datang untuk berobat. Namun, setelah tiba di lokasi, mereka menemukan bahwa kabar tersebut hanyalah hoaks. Pihak kepolisian setempat bahkan memasang spanduk untuk memberikan imbauan langsung kepada warga agar tidak tertipu.

Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh pengobatan alternatif di tengah masyarakat. Banyak yang masih percaya pada metode pengobatan tradisional seperti yang dipraktikkan oleh Ida Dayak. Kendati demikian, penyebaran informasi yang tidak benar bisa merugikan masyarakat, terutama ketika sudah ada yang mengeluarkan biaya atau melakukan perjalanan jauh.

Pengobatan Ida Dayak. (Foto: Ist)

5 Fakta Tentang Pengobatan Ida Dayak yang Perlu Diketahui

1. Ida Dayak Berasal dari Kalimantan Timur

Pengobatan Ida Dayak dipraktikkan oleh Ida Andriyani, yang lahir di Pasir Belengkong, Paser, Kalimantan Timur. Ida berasal dari Suku Dayak, dan kemampuannya dalam bidang pengobatan alternatif telah menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Keterampilannya ini diwarisi dari leluhur Suku Dayak, dan kini ia menjadi ikon pengobatan tradisional.

2. Menggunakan Metode Tanpa Alat Medis

Pengobatan Ida Dayak terkenal unik karena tidak menggunakan alat medis sama sekali. Ida hanya menggunakan tangannya untuk melakukan pengobatan, seperti menyembuhkan saraf kejepit dan memperbaiki tulang yang patah atau bengkok. Proses ini biasanya diawali dengan bacaan kalimat tauhid dan basmalah, yang menandakan keyakinan spiritualnya.

3. Viral di Media Sosial, Terutama TikTok

Pengobatan Ida Dayak semakin dikenal masyarakat luas setelah videonya banyak dibagikan di platform TikTok. Salah satu pengunjung yang datang untuk berobat, Yusmaini, mengaku mengetahui tentang Ida Dayak setelah melihat informasi dari TikTok. Media sosial memainkan peran besar dalam menyebarkan kisah-kisah kesembuhan dari pasien yang berobat kepadanya.